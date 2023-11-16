«Первый канал» планирует снять фильм с цифровыми копиями советских актёров

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Главной задачей, которая стоит перед создателями, является поиск артистов, которые смогут сыграть в цифровых образах своих предшественников, подчеркнул Эрнст. По его словам, мало того, что внешний вид артиста передаёт компьютер. Важна именно сама актёрская игра, которую должен представить современный артист. Перед ним стоит непростая задача – передать движения, манеру речи и эмоции прославленных артистов прошлого.
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