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«Первый канал» планирует снять фильм с цифровыми копиями советских актёров

«Первый канал» может снять «Семь самураев» с цифровыми копиями артистов СССР
16 ноября 2023, 20:42
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

«Первый канал» планирует снять новую версию фильма «Семь самураев» с использованием цифровых аватаров известных советских актёров. Об этом рассказал гендиректор телеканала Константин Эрнст во время IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Он рассказал, что в картине будет семь главных героев, лишь двух из которых сыграют современные артисты. Остальные семь персонажей исполнят аватары великих советских актёров.

Главной задачей, которая стоит перед создателями, является поиск артистов, которые смогут сыграть в цифровых образах своих предшественников, подчеркнул Эрнст. По его словам, мало того, что внешний вид артиста передаёт компьютер. Важна именно сама актёрская игра, которую должен представить современный артист. Перед ним стоит непростая задача – передать движения, манеру речи и эмоции прославленных артистов прошлого.


Напомним, что в сюжете фильма «Семь самураев» японского режиссёра Акиро Куросавы – события Гражданской войны в восточной стране в XVI веке. Для защиты своего поселения местные жители нанимают семерых самураев, которым удаётся сплотить народ.

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#кино
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Для бойцов СВО появился сборник стихов
06 декабря 2023, 18:15

Фото: istockphoto.com/morgan23

Издание «Петербургский дневник» совместно с поэтами Александром Пелевиным, Анной Долгаревой и фондом «Смертельная русская речь» подготовили и выпустили сборник стихотворений для бойцов специальной военной операции на Украине.
Тираж сборника составил 2 тыс. экземпляров. Отмечается, что в него вошли произведения таких поэтов, как Анна Долгарева, Дмитрий Артис, Дмитрий Филиппов, Александр Пелевин, Игорь Никольский, Мария Ватутина, Дмитрий Молдавский, Игорь Караулов, Егор Сергеев и Влад Маленко, а продюсером здесь выступил журналист Артур Ходырев.

«Сейчас к печати и доставке бойцам готовится очередной тираж. Мы хорошо понимаем, что в боевых условиях газета является порой единственным способом получать информацию о жизни своего родного города. Поэтому, когда к нам обратились авторы сборника, которые сами поддерживают наших бойцов с идеей издать сборник поэзии, который всегда может быть под рукой и помочь морально в сложную минуту, мы с готовностью включились в эту работу», – прокомментировал главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

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Актёр Рожков назвал сериал «Слово пацана» плохим кино
06 декабря 2023, 17:49

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актёр Денис Рожков, исполнивший роль Дениса Антошина в сериале «Глухарь», назвал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» плохим кино про нехороших людей.
«Казанский феномен, о котором ведётся речь в проекте, я наблюдал лично, когда мне было 12 лет. Я тогда жил в Москве, но очень хорошо помню происходящее, потому что в столице происходило примерно то же самое, только в меньших масштабах. То есть тот беспредел я видел в жизни, поэтому в кино мне на него смотреть не нужно. Тем более в кино плохом, про тех людей и про то время», — объяснил в беседе с NEWS.ru свою позицию Рожков.

Ранее сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев прокомментировал претензии к сериалу.

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#кино
#сериал
#актёр
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Смолов назвал сериал «Слово пацана» классным
06 декабря 2023, 15:13

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Форвард «Динамо» Федор Смолов заявил, что смотрит сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» и назвал его правдоподобным и классным.
«Мне очень нравится сериал. Надеюсь, его не запретят. По крайней мере, до окончания первого сезона, а все серии выпустят. Сейчас появляются статьи, пытаются сказать, что сериал повлиял на молодёжь, которая стала делиться на группировки и выяснять отношения. Но мне кажется, что конфликты присутствовали в нашей жизни и раньше, и не очень уместно связывать с выходом сериала. А сериал классный, правдоподобный», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Смолов.

Ранее сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев прокомментировал претензии к сериалу.

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#сериал
#спортсмены
#мнение
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Премьера спектакля «Жили-были Пёс и Волк» состоится в Московском Губернском театре
06 декабря 2023, 15:12

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Московский Губернский театр представляет премьеру спектакля для семейного просмотра «Жили-были Пёс и Волк». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Постановку покажут 9 и 10 декабря на малой сцене Московского Губернского театра. Спектакль сделан по мотивам сказки «Серко».

Зрителям расскажут об история старого Пса, изгнанного хозяевами.С иронией и нежностью ко всем героям спектакль расскажет о том, на что способна искренняя дружба и какие поступки мы готовы совершить, чтобы обрести любовь.

«Нам хотелось поговорить с большим и маленьким зрителем о том, что каждый стремится любить и быть любимым. Будь он человеком, волком, псом. О том, как больно терять эту любовь и как непросто обрести ее вновь. И еще о том, что нет ничего хуже равнодушия. Можно любить, ссориться и мириться — в этом есть страсть и чувства. А в равнодушии нет ничего, только пустота и одиночество», – отметила режиссер Аделина Сапаева.

Стоит отметит, что подробнее о билетах и спектакле желающие могут узнать на официальном сайте  Московского Губернского театра.

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#московский губернский театр
#подмосковье
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В Красногорске состоится концерт цикла «Шедевры классики»
06 декабря 2023, 14:02

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Заключительный концерт цикла «Шедевры классики» Московской областной филармонии пройдет в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Концерт пройдет 9 декабря в красногорском ДК «Подмосковье».

Для гостей будет показаны искрометный калейдоскоп из вальсов и фрагментов популярных оперетт. Особенностью концерта является, что будут представлены вальсы разных эпох и стилей. 

 Кроме этого, зрители смогут услышать арии и дуэты из оперетт двух других крупнейших композиторов — Имре Кальмана и Франца Легара. Исполнят произведения симфонический оркестр Московской областной филармонии «Инструментальная капелла», дирижер Иван Никифорчин, солисты — Елена Терентьева (сопрано), Иван Викулов (баритон), Концертный хор детской хоровой школы «Алые паруса» и заслуженный работник культуры РФ Елена Володина.

Стоит отметить, что в завершении программы покажут фрагментами из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик», а именно вальс цветов и вальс снежных хлопьев.

Начало мероприятия в 19:00. Подробную информация можно найти на официальном сайте ДК «Подмосковье».

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#мероприятия
#хор
#красногорск
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В Дни Эрмитажа на Дворцовой площади пройдёт масштабное шоу
05 декабря 2023, 18:58

Фото: istockphoto.com/Iuliia Leonteva

В период Дней Эрмитажа на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 9 и 10 декабря пройдёт в масштабное шоу.
Так, мультимедийное шоу будет посвящено 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга.

Кроме этого, пройдёт финал Всероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА».

«Нам было важно узнать, как живут видео- и медиахудожники в регионах. Мы стали думать, как их объединить на одной площадке, какая тема могла бы быть интересна всем. И решили, что они должны презентовать свое место силы, свою малую родину», – отметила в беседе с «Петербургским дневником» куратор Всероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА» Катерина Медынцева.

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#санкт-петербург
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В Балашихе работает выставка «Георгий Алексеев. На изломе эпох»
05 декабря 2023, 16:27

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Выставку «Георгий Алексеев. На изломе эпох» можно посетить в Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка проходит на базе историко-краеведческого музея в городе Балашиха.


Георгий Дмитриевич Алексеев является художником и скульптором, который «стоял» у истоков советского искусства. Большую часть жизни он прожил в Салтыковке на улице Малая Прудовая. Кроме этого, архивные работы художника считаются гордостью Историко-краеведческого музея.

В экспозиции выставки для посетителей представлены его эскизы и наброски графических работ, скульптурные композиции, а также документы и личные вещи. Также дополнением к экспонатам из архива стали репродукции картин, копии плакатов начала XX века и интерьерные бытовые комплексы. 

Стоит отметить, что  посетить выставку «Георгий Алексеев. На изломе эпох» можно до 17 декабря. Подробную информацию о выставке можно найти на официальном сайте музея. 

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#выставка
#балашиха
#вещи
#документы
#выставки
#подмосковье
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В Подмосковье пройдет фестиваль «Рождественская сказка Федерации бокса России»
05 декабря 2023, 11:46

Фото: пресс-служба федерации бокса России

В Московской области состоится благотворительный фестиваль «Рождественская сказка Федерации бокса России». Об этом сообщила пресс-служба федерации бокса России.
Благотворительный фестиваль пройдет с 29 декабря 2023 по по 8 января 2024 года на базе городского пляжа города Серпухова.

Для участников будут организованы русские забавы, ледяные горки и современные аттракционы, полосы препятствий, кинотеатр и большой каток, а также VR-зоны и места для катания на тройках лошадей, оленях и даже на упряжках сибирских хаски.

Стоит отметить, что в рамках мероприятия пройдут гуманитарные акции, концерты с выступлениями звёзд российской эстрады, спектакли, встречи с любимыми героями русских сказок, квесты, а также мастер-классы с легендарными спортсменами.

Кроме этого для участников будет организован бесплатный трансфер на автобусах.

С подробностями о проведении фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте федерации бокса России.

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Сценарист «Слова пацана» Золотарев прокомментировал претензии к сериалу
Сценарист «Слова пацана» Золотарев не увидел причин для запрета сериала
05 декабря 2023, 00:46

Фото: iStock/tatyana_tomsickova

Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о том, что «зло возвращается злом», а также почему на эту тропу вставать нельзя. Об этом пишет РБК со ссылкой на сценариста фильма Андрея Золотарева.
Он прокомментировал претензии к сериалу, заявив, что причин для его запрета не видит.

«Мы не рассматриваем это [хайп] как возможность привлечь внимание к сериалу, но это привлекает внимание к сериалу», — добавил Золотарев.

Он также отметил, что создателям «Слова пацана» совершенно не хочется, чтобы его связывали с криминалом. Золотарев рассказал, что идея фильма возникла у Крыжовникова, так как он интересуется историческим периодом конца 1980-х.

«Парадокс этого времени в том, что уже появились люди, «которые делят асфальт», но не появилось, что собственно делить», — заключил сценарист.

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#россия
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#сценарий
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