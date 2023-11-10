Режиссёр Даррен Аронофски снимет фильм про Илона Маска

Фото: РИА Новости/Tesla Motors
Режиссёр будет работать над фильмом совместно со студией A24, в портфолио которой «Кит», «Все везде и сразу», а также самый популярный сериал последних лет «Эйфория».
При этом, кто исполнит главные роли в картине и на какой год запланирована премьера - пока не раскрывается.
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