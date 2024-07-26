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Популярный блогер Влад Кобяков представил композицию о Подмосковье

26 июля 2024, 17:27
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Оригинал
Популярный среди молодёжи видеоблогер Владислав Кобяков записал песню о Подмосковье «Хочу, чтоб стало любовью с тобой это лето».
Сингл можно послушать на разных музыкальных платформах.

В новой песне рассказывается романтическая история встречи с «девочкой в розовом платье», которая происходит в Подмосковье. Герою хочется обойти с ней «все парки, переулки и мосты». В тексте есть слова об особом воздухе Московской области, атмосфере вдали от суеты.



Как говорится в релизе, «трек подойдёт как для романтичных прогулок, так и для спортивных пробежек или медитации на даче».

Влад Кобяков – известный блогер-миллионник из Минска. Уже несколько лет принимает активное участие в жизни Московской области. Например, он присоединился к сбору гуманитарной помощи, поддержал детский футбольный турнир «Кубок доброты», осмотрел стенд региона на выставке «Россия».

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#искусство
#культура
#музыка
#песня
#подмосковье
#московская область
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Марушев
26 июля 2024, 19:51

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» Александр Марушев. Об этом сказано в сообществе Самарского драмтеатра «ВКонтакте». Артиста не стало на 59 году жизни в результате продолжительного и тяжелого заболевания.
«Его яркие актерские работы в спектаклях «Сиротливый запад», «Лес», «Ромео и Джульетта», «Пианино в траве» останутся в памяти друзей, коллег и зрителей. Скорбим. Наши соболезнования родным и близким Александра Марушева», — говорится в публикации.

Как сообщил коллега Марушева по цеху артист драмтеатра им. Горького Владимир Сухов, попрощаются со знаменитостью в грядущее воскресенье, 28 июля, по адресу ул. Самарская 168-28, начало в 11:00.

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#россия
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#звёзды
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В 112 подмосковных парках работают точки для буккроссинга
26 июля 2024, 18:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В парках Московской области работают более 120 точек для буккроссинга. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
«Главная цель буккроссинг – дать книге вторую жизнь по принципу «прочитал сам – передай другому». Оставить литературу и найти что-то новое и интересное для собственного чтения можно в специальных книжных шкафчиках или на полках. Они обустроены в 112 областных парках», – говорится в сообщении.
Найти точки обмена книгами рядом с домом можно по ссылке.

Как отмечают сотрудники парков, жители активно участвуют в сборе литературы для книгообмена и с удовольствием дополняют прогулки чтением на свежем воздухе.

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Популярный блогер Влад Кобяков представил композицию о Подмосковье

В музее-заповеднике Менделеева и Блока пройдёт ежегодный поэтический праздник

В Московской области в рамках проекта «Кинопарк» проведут более 140 показов
#культура
#книги
#парки
#подмосковье
#московская область
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В Кронштадте открылась «Морская почта»
25 июля 2024, 20:32

Фото: iStock/I_Valentin

В преддверии Дня Военно-морского флота на Якорной площади в Санкт-Петербурге в Кронштадте начала работу «Морская почта».
Напомним, что «Морская почта» является проектом издания «Петербургский дневник».

«С радостью открываем «Морскую почту» «Петербургского дневника». Второй год подряд мы создаем этот проект в центре Кронштадта. Приятно, что губернатор Петербурга Александр Беглов и руководство ВМФ доверяет нам реализовывать этот проект. В прошлом году это начинание показало свою востребованность. Посетители отправили около 10 тысяч открыток. Уверен, что проект будет востребован и в этом году», – прокомментировал главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

А в Москве в киноцентре «Октябрь» стартовал необычный фестиваль эмпатии «Плакать полезно». Мероприятие открылось с показа фильма «Хатико: Самый верный друг» Лассе Халльстрёма.

«Все 16 лет работы компании наши фильмы заставляли людей смеяться, плакать, волноваться, влюбляться, ненавидеть и радоваться. Терапевтический эффект кинематографа натолкнул нас на мысль: создать безопасное пространство для выражения чувств — фестиваль эмпатии», — приводит «Вечерняя Москва» слова директора по маркетингу кинопрокатной компании «Вольга» Виктории Лариной.

Ранее сообщалось, что в этом сезоне в рамках подмосковного проекта «Кинопарк» проведут более 140 показов.

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В Московской области в рамках проекта «Кинопарк» проведут более 140 показов

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#почта
#фестиваль
#проект
#вмф
#санкт-петербург
#москва
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В музее-заповеднике Менделеева и Блока пройдёт ежегодный поэтический праздник
25 июля 2024, 19:36

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В музее-заповеднике Дмитрия Менделеева и Александра Блока в городском округе Солнечногорск 4 августа проведут Праздник поэзии. В этом году он будет посвящён памяти Блока, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Впервые поэтический праздник состоялся в 1970 году. С тех пор мероприятие традиционно проводят в первое воскресенье августа. В разное время его гостями были Евгений Евтушенко, Константин Симонов, Павел Антакольский, Расул Гамзатов, Римма Казакова, Ираклий Андроников и другие известные поэты и писатели», – отметили в министерстве.
Праздник пройдёт в двух усадьбах – Шахматово и Тараканово. В 11 часов он начнётся в усадьбе Тараканово. В программе – открытие выставок и панихида по Блоку в храме Архангела Михаила, поэтическое шествие из одной усадьбы в другую, выступление поэтов и гостей у валуна в Шахматове, открытый микрофон.

В музыкальной части праздника – выступление ансамбля «Русский тембр» Московской областной филармонии. Кроме того, детям и взрослым предложат поучаствовать в творческих мастер-классах.

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#подмосковье
#московская область
#музей
#усадьба
#праздник
#поэзия
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В Московской области в рамках проекта «Кинопарк» проведут более 140 показов
25 июля 2024, 18:07

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

В этом сезоне в рамках подмосковного проекта «Кинопарк» проведут более 140 показов. Для этого в Московской области задействуют 46 площадок в 35 населённых пунктах 25 городских округов, сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Проект «Кинопарк» стартовал на территории региона в 2016-м – в Год российского кино. Это бесплатные показы фильмов для зрителей на больших экранах, которые проходят под открытым небом в парках и на других открытых площадках Подмосковья. Цель проекта – создание доступных общественных точек для полезного культурного досуга жителей и гостей региона, популяризация отечественного кинематографа», – отметили в министерстве.
Репертуар в основном состоит из современных российских художественных и анимационных фильмов, классики советского кинематографа. В этом году в списке фильмов для проката – «Баба Яга спасает мир», «Летучий корабль», «Онегин», «Пушистые спасатели. Новая команда» и другие. Сеансы начинаются в 21:30.

В августе в Подмосковье традиционно пройдет Всероссийская акция «Ночь кино». В летних кинотеатрах покажут новейшие российские фильмы «Воздух» режиссёра Алексея Германа-младшего, «Сто лет тому вперёд» Александра Андрющенко, «По щучьему велению» Александра Войтинского.

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#кино
#кинопарк
#проект
#московская область
#подмосковье
#искусство
#культура
#минкульттуризма мо
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В Горках Ленинских представят арт-проект молодых художников «Быть здесь»
25 июля 2024, 14:45

Фото: пресс-служба Министерстве культуры МО

На территории музея-заповедника «Горки Ленинские» 11 августа открывается проект «Быть здесь». Авторы – студенты и выпускники Института современного искусства Иосифа Бакштейна, сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
Более 40 работ художников – от инсталляций и скульптур до саунд-арта – будут представлены на трех площадках: на территории музея, в лесной ландшафтной зоне и в реконструируемом здании соседнего посёлка.
«Горки Ленинские» уделяют особое внимание проектам с участием талантливой молодёжи. Студенты театральных и художественных вузов регулярно приезжают в музей на выездные семинары. Этот проект начинает совершенно новое направление – site-specific. Нам хотелось бы, чтобы музей стал настоящей творческой лабораторией», – подчеркнул директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.
В рамках проекта «Быть здесь» молодые художники размышляют над контурами городской и природной среды. Законсервированное бетонное здание, изначально задуманное как выставочное пространство на границе города и леса, стало арт-лабораторией и входной точкой для зрителей.

Экспозиция будет работать до 15 сентября.

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#культура
#искусство
#художники
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#горки ленинские
#подмосковье
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В подмосковной усадьбе Федино отреставрируют историческую церковь
25 июля 2024, 11:40

Фото: пресс-служба Главного управления культурного наследия МО

Церковь в подмосковной усадьбе Федино, входящей в федеральный список памятников культуры, отреставрируют, разрешение на эти работы выдало Главное управление культурного наследия Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Разрешение предусматривает восстановление слоёв отделки и покрытий из керамической черепицы, отделку барабанов верхнего яруса и закомар, а также реставрацию кладки в интерьере и реставрацию оконных переплётов с воссозданием утраченных элементов», — говорится в сообщении.
Усадьба Федин расположена в одноименном селе на территории городского округа Воскресенск. В конце XIX века эта усадьба принадлежала предводителю дворянства Павлу Ахлестышеву. Он заказал проект усадебной церкви у известного архитектора Владимира Суслова. Церковь по этому проекту построили в начале ХХ века.

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#культура
#реставрация
#воскресенск
#церковь
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Раскрыт внешний вид открыток для «Морской почты» в Петербурге
24 июля 2024, 20:11

Фото: iStock/eugenesergeev

В честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте в рамках работы «Морской почты» на Якорной площади в Кронштадте в Санкт-Петербурге были изготовлены авторские открытки учеников Детской художественной школы (ДХШ) имени Аникушина.
Отмечается, что среди изображений на открытках салют в Кронштадтской гавани, Петровский парк с памятником Петру, матросы, подбрасывающие бескозырки на фоне Морского собора в честь праздника и т. д.

«Самая новая, изготовлена взрослым преподавателем. Это перенесённый на открытку офорт, изображающий форт Кроншлот. В этом году благодаря национальному проекту «Образование» мы купили новый офортный станок и стали проводить Дни печатной графики. Сейчас офортами почти никто не занимается, но мы решили эту технику возродить», – пояснила в беседе с «Петербургским дневником» преподаватель ДХШ Римма Ремишевская.

Ранее сообщалось, что 25 июля в Кронштадте снова заработает «Морская почта «Петербургского дневника».

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#санкт-петербург
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Арт-выходной «Праздник изразца» проведут в Зарайске в двухдневном формате
24 июля 2024, 17:47

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль» 10 и 11 августа пройдёт арт-выходной «Праздник изразца». Сделать его двухдневным решили в этом году, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Праздник проводится в Зарайске в третий раз, но уже успел стать традиционным летним мероприятием, объединяющим современных художников и любителей искусства. Гостей ждут показ мод, выставки, мастер-классы, встречи с художниками-керамистами и концерты под открытым небом.

В субботу, 10 августа, зрителей соберёт показ мод. Уникальные работы представят художники-модельеры, а моделями для демонстрации одежды смогут стать гости программы.

В этот день для свободного посещения будут открыты выставки «Зарайский гарнизон эпохи Смуты» в Богоявленской башне кремля, а также «Искусство в ремесле. Круг гончара» в здании Присутственных мест. Кроме того, на территории Зарайского кремля начнёт работу выставка современной авторской керамики, стекла и дерева «Открытый периметр». Экспонаты будут выставлены под открытым небом. Свои произведения специально для этой экспозиции привезут художники Абрамцева, Гжели, Скопина и Москвы.

Также в субботу в «Открытых мастерских» все желающие под руководством керамистов смогут освоить азы гончарного ремесла и изготовить изразец. Вечером гостей ждёт шоу художника Михаила Садовникова «Круговорот».

Воскресенье, 11 августа, посвятят детскому творчеству. Работы юных мастеров будут выставлены наравне с произведениями профессиональных художников. Выставка на траве «Юность Гжели» заработает в Зарайском кремле впервые и представит работы маленьких художников.

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#минкульттуризма мо
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#зарайск
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#подмосковье
#московская область
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