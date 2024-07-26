Популярный блогер Влад Кобяков представил композицию о Подмосковье

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Популярный среди молодёжи видеоблогер Владислав Кобяков записал песню о Подмосковье «Хочу, чтоб стало любовью с тобой это лето».
Сингл можно послушать на разных музыкальных платформах.
В новой песне рассказывается романтическая история встречи с «девочкой в розовом платье», которая происходит в Подмосковье. Герою хочется обойти с ней «все парки, переулки и мосты». В тексте есть слова об особом воздухе Московской области, атмосфере вдали от суеты.
Как говорится в релизе, «трек подойдёт как для романтичных прогулок, так и для спортивных пробежек или медитации на даче».
Влад Кобяков – известный блогер-миллионник из Минска. Уже несколько лет принимает активное участие в жизни Московской области. Например, он присоединился к сбору гуманитарной помощи, поддержал детский футбольный турнир «Кубок доброты», осмотрел стенд региона на выставке «Россия».
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В новой песне рассказывается романтическая история встречи с «девочкой в розовом платье», которая происходит в Подмосковье. Герою хочется обойти с ней «все парки, переулки и мосты». В тексте есть слова об особом воздухе Московской области, атмосфере вдали от суеты.
Как говорится в релизе, «трек подойдёт как для романтичных прогулок, так и для спортивных пробежек или медитации на даче».
Влад Кобяков – известный блогер-миллионник из Минска. Уже несколько лет принимает активное участие в жизни Московской области. Например, он присоединился к сбору гуманитарной помощи, поддержал детский футбольный турнир «Кубок доброты», осмотрел стенд региона на выставке «Россия».
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Лора Луганская