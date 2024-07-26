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Минюст признал иноагентом издание «Bild на русском»*. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
Уточняется, что данное издание распространяло недостоверную информацию о принимаемых властями РФ решениях и проводимой ими политике. Согласно информации министерства, «Bild на русском»* выступал против спецоперации на Украине.
Также в данный список внесли политолога Илью Матвеева**.
Ранее сообщалось, что 12 июля текущего года Минюст внес в реестр иностранных агентов правнучку летчика Валерия Чкалова блогера Дарью Богданову**.
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Минюст РФ признал иноагентами Герасименко*, Ежова*, Вайпана*, Трошина* и Уткина*
*Издание, признанное иноагентом в России
*** Физическое лицо, признанное иноагентом в России
Также в данный список внесли политолога Илью Матвеева**.
Ранее сообщалось, что 12 июля текущего года Минюст внес в реестр иностранных агентов правнучку летчика Валерия Чкалова блогера Дарью Богданову**.
Читайте также:
Минюст пополнил список иноагентов
Правнучку легендарного летчика Чкалова внесли в реестр иноганетов
Минюст РФ признал иноагентами Герасименко*, Ежова*, Вайпана*, Трошина* и Уткина*
*Издание, признанное иноагентом в России
*** Физическое лицо, признанное иноагентом в России
Екатерина Коршунова