Последний мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» получил «Оскара»

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Последний мультфильм легендарного японского режиссёра Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» стал победителем 96-й церемонии вручения премии «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм». Об этом сообщил Telegram-канал «Кроненберг нефильтрованный»
Ранее «Мальчик и птица» стал первой японской лентой, которая получила «Золотой глобус». Картина так же, как и сегодня, победила в категории «Лучший анимационный фильм».
Лента Миядзаки изначально называлась «Как ты живешь» — по книжке Ёсино Гэндзабуро, любимого произведения аниматора в детстве.
Её главный герой — старшеклассник, которого после смерти отца отправляют жить к дяде. Его дядя каждый день оставляет племяннику записку с советами или излагает свою точку зрения на социальные или житейские вопросы. Мальчик обсуждает эти наставления с друзьями, а в конце сам пишет письмо к дядюшке, в котором излагает свои планы на жизнь.
По сюжету картины Миядзаки мама мальчика по имени Махито гибнет в пожаре после бомбардировки. Вместе с отцом он переезжает в деревню, в большой дом. Мальчик никак не может смириться с потерей матери, и тут появляется странная цапля, которая человеческим голосом говорит ему, что она на самом деле не погибла. Махито следует за цаплей в заброшенную башню в лесу, которая открывает портал в волшебную страну. Туда он и отправляется, чтобы узнать, что же случилось с его мамой.
Одним из фаворитов сегодняшней церемонии считается фильм «Оппенгеймер» от режиссера Кристофера Нолана, который получил наибольшее количество номинаций. Фильм уже получил различные награды и признание зрителей. Всё это делает его одним из главных претендентов на победу. Профессионалы и зрители с нетерпением ждут церемонии, чтобы узнать, сколько статуэток сможет унести с собой этот фильм.
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Лента Миядзаки изначально называлась «Как ты живешь» — по книжке Ёсино Гэндзабуро, любимого произведения аниматора в детстве.
По сюжету картины Миядзаки мама мальчика по имени Махито гибнет в пожаре после бомбардировки. Вместе с отцом он переезжает в деревню, в большой дом. Мальчик никак не может смириться с потерей матери, и тут появляется странная цапля, которая человеческим голосом говорит ему, что она на самом деле не погибла. Махито следует за цаплей в заброшенную башню в лесу, которая открывает портал в волшебную страну. Туда он и отправляется, чтобы узнать, что же случилось с его мамой.
Одним из фаворитов сегодняшней церемонии считается фильм «Оппенгеймер» от режиссера Кристофера Нолана, который получил наибольшее количество номинаций. Фильм уже получил различные награды и признание зрителей. Всё это делает его одним из главных претендентов на победу. Профессионалы и зрители с нетерпением ждут церемонии, чтобы узнать, сколько статуэток сможет унести с собой этот фильм.
Кроме главной статуэтки «За лучший фильм» «Оппенгеймеру» пророчат как минимум ещё два «Оскара». Критики сообщают, что картине практически гарантированы статуэтки в номинациях «Лучший актер» и «Лучший актер второго плана», где великолепно сыграли Киллиан Мёрфи и Роберт Дауни-младший.
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