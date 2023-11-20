Премьера спектакля «Громада Маяковский» прошла в Дубне

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
«Ребята вышли на новый уровень. Выросли из студенческой студии в театральную мастерскую. Теперь будут работать на базе нашего комплексного молодёжного центра. Большой набор участников запланирован на январь следующего года, приглашают всех желающих старше 15 лет. Обещают, шанс попробовать себя на сцене дадут каждому», отметил работу театралов глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
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