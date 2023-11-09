Пушкинский хор вышел в финал Всероссийского шоу

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На конкурсе хор исполнил композицию «Девицы, красавицы» из оперы «Евгений Онегин». В результате жюри отдали им 96 баллов из 100, и коллектив вышел в полуфинал шоу.
«Мы сохраняем традиции классического хорового пения. В целом, мы чувствуем себя уверенно на сцене и подготовлены к любым трудностям», — отмечают девушки.Читайте также:
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