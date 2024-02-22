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Режиссер «Барби» стала женщиной года по версии Time

Режиссер Грета Гервиг стала женщиной года по версии журнала Time
22 февраля 2024, 02:07
Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Режиссер фильма «Барби» Грета Гервиг стала одной из женщин года по версии журнала Time.
«За прошедший год было мало более впечатляющих творческих достижений, чем “Барби” Греты Гервиг, фильм, который, опровергая давние гендерные стереотипы, собрал в прокате более 1,4 млрд и сделал ее единственным режиссером, чьи первые три сольных фильма были номинированы на лучшую картину на “Оскаре”», — говорится в статье журнала.
40-летняя режиссер также появится на обложке мартовского выпуска издания в смокинге и на шпильках.


Всего в список женщин года попали 12 имен. Серди них теннисистка Коко Гауфф, актриса Тараджи Хенсон, топ-менеджер Chanel Лина Наир, нобелевский лауреат по экономике Глаудия Голдин, ученый-медик Марлена Фейзо, экоактивист Джеки Паттерсон, правозащитница Надия Мурад, певица Андра Дей, поэтесса Ада Лимон и сторонницы мирного завершения конфликта в секторе Газа Рим Хаджаджре и Яэль Адми.

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В Истре исполнят музыку русских и французских композиторов ХХ века
21 февраля 2024, 17:36

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Концерт «Россия — Франция ХХ век» состоится в музее «Новый Иерусалим» в городском округе Истра в субботу, 24 февраля, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«В программу концерта вошли произведения Игоря Стравинского и Дариуса Мийо, Сергея Прокофьева и Эрика Сати, а также других композиторов, включая последнее произведение Дебюсси — «Соната для скрипки и фортепьяно», — говорится в сообщении.
Для зрителей выступит заслуженный артист России, первая скрипка «Виртуозов Москвы» Алексей Лундин и лауреат международных конкурсов, пианистка Татьяна Федосеева.

Концерт начнётся в 17:00. Продолжительность составит полтора часа, предусмотрен пятнадцатиминутный антракт.

Купить билеты можно онлайн — по ссылке. Возрастные ограничения — 12 .

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#новый иерусалим
#концерт
#культура
#музыка
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Умер режиссёр «Союзмультфильма» Владимир Самсонов
21 февраля 2024, 10:02

Фото: iStock/jorgeantonio

21 февраля скончался режиссёр «Союзмультфильма», автор заставки к программе «Спокойной ночи, малыши!» Владимир Самсонов. Об этом сообщил редактор студии Сергей Капков в своём Telegram-канале.
«Он был одним из тех, кто в 1980-е годы создавал оформление советскому телевидению и снял множество межпрограммных анимационных роликов. Причем, первым применил редкую технику – живопись на стекле, которую впоследствии довел до совершенства Александр Петров», — сказал Капков.
Владимир Самсонов родился в 1936 году в Уссурийске. Он получил образование в театральном отделении Московского художественного училища памяти 1905 года, а потом во ВГИКе. После этого мультпликатор начал работать в «Союзмультфильме».

Владимир Самсонов скончался на 88-м году жизни. Он придумал и нарисовал заставку к телепередаче «Спокойной ночи, малыши!», а также создал такие мультфильмы, как «Старая игрушка», «Ель», «Огромное небо», «Здесь могут водиться тигры» и многие другие.

Самой известной его работой является мультфильм для взрослых «Очень синяя борода». Музыку к этой анимационной картине написал Геннадий гладков, а стихи - Юлий Ким. Вокальные партии в мультике исполнили Михаил Боярский, Олег Анофриев и Лариса Долина.

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#мультфильмы
#режиссёр
#смерть
#союзмультфильм
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Сергей Лавров принял участие в церемонии открытия памятника Пушкину в Каракасе
21 февраля 2024, 04:35

Фото: официальный Telegram-канал МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в торжественном открытии памятника поэту Александру Пушкину в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Инициатором установки памятника Пушкину в Венесуэле стал посол России Сергей Мелик-Багдасаров.Памятник расположен в одном из древнейших парков города — имени Эсекиэля Саморы — и находится на самом верху холма. Бюст и постамент Александра Сергеевича изготовлены из бронзы в неоклассическом стиле и созданы членом Московского союза художников, скульптором Виталием Шановым.

«Честно скажу, скульптура на фоне венесуэльской природы смотрится невероятно красиво. Наш великий поэт, уверена, был бы доволен. Нет, не был бы. Просто – доволен», – прокомментировала событие Мария Захарова.

Венесуэла стала второй страной, которую посещает глава российского внешнеполитического ведомства в рамках своего турне по Латинской Америке. До этого Сергей Лавров побывал с визитом на Кубе, где провел переговоры с министром иностранных дел Бруно Родригесом и президентом республики Мигелем Диас-Канелем.

Аналогичный формат предусмотрен и в Каракасе. В программе Лаврова значатся встречи с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем и президентом Николасом Мадуро. Кроме того, российский министр примет участие в церемонии открытия бюста Александра Пушкина.

После завершения переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем и президентом Николасом Мадуро Лавров отправится в Бразилию, где в Рио-де-Жанейро 21-22 февраля пройдет встреча глав МИД G20.

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#венесуэла
#пушкин
#памятники
#сергей лавров
#мария захарова
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О жизни каждого из участников «ливерпульской четвёрки» снимут по фильму
Deadline: Сэм Мендес снимет четыре фильма о каждом из участников «Битлз»
21 февраля 2024, 03:04

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Американская кинокомпания Sony Pictures Entertainment совместно с британским режиссером и лауреатом премии «Оскар» Сэмом Мендесом («Красота по-американски», «1917», «007: Спектр») снимут четыре отдельных фильма про каждого участника рок-группы The Beatles — Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра. Об этом сообщает издание Deadline.
«Мы хотим, чтобы это был уникальный, захватывающий и эпический кинематографический опыт: четыре фильма, рассказывающих четыре разные точки зрения, которые повествуют единую историю о самой знаменитой группе всех времен. Иметь благословение от Beatles и корпорации Apple сделать это — огромная честь», — заявила партнер Мендеса по компании Neal Street Productions Пиппа Харрис.

По данным издания, Мендес станет режиссером всех четырех фильмов, и впервые корпорация Apple и группа Beatles (сами участники и их родственники) предоставили полную биографию и права на музыку для сценария фильма. Харрис подчеркнула, что идея фильмов о рок-группе возникла у Мендеса год назад, а участники Beatles и семьи музыкантов «с теплотой и энтузиазмом» согласились на производство кинокартин.

Мендес объяснил, что все четыре фильма выйдут в прокат в 2027 году и расскажут взаимосвязанные истории, по одной с точки зрения каждого участника группы.

В ноябре 2023 года последняя песня культовой Ливерпульской четверки Now and Then поднялась на вершины британских чартов. Это позволило «битлам» обновить сразу несколько рекордов. Песня была представлена публике 2 ноября и сразу же взлетела на 42-ю строчку хит-парада. Всего за неделю она поднялась на 41 ступеньку вверх и возглавила рейтинг. Благодаря этому достижению, группа The Beatles, которая прекратила свое существование в далеком 1970 году, упрочило свое лидерство как британский коллектив с наибольшим числом синглов на вершинах чарта. Их теперь стало 18.

Рекордным стал также разрыв между двумя песнями группы — 54 года. Предыдущая композиция «битлов» The Ballad of John and Yoko была записана в 1969 году. Еще один рекорд — интервал между самой первой и самой последней песнями группы, возглавлявшими чат. Он составил 60 лет и 6 месяцев, которые прошли с того дня, когда композиция From Me to You, которую исполнили Джон, Ринго, Пол и Джордж, заняла первую строчку хит-парада. Это произошло в мае 1963 года.

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#кино
#режиссёр
#музыканты
#рок
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На выставке художников Веселовых в Мытищах представлено около 20 работ
20 февраля 2024, 17:23

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Выставка «Воспеть хочу семейный творческий союз!» работает в Мытищинском историко-художественный музей, в экспозиции представлено около 20 живописных картин и офортов, созданных членами Союза художников России, супругами Галиной и Анатолием Веселовыми, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.

«На выставке представлены картины, вдохновлённые жизнью в русской глубинке и идеями русского космизма. Все работы несут на себе отпечаток неповторимой яркой личности их создателей, вдохновляют и заставляют задуматься», — говорится в сообщении.

Выставка будет работать до 1 марта, возрастные ограничения — 6 . Выставку можно посетить по Пушкинской карте, держателям Менделеевской карты предоставляются скидки.

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#мытищи
#выставка
#художники
#культура
#картины
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Евгения Петросяна после операции отпустили домой
20 февраля 2024, 14:32

Фото: фотобанк Московской области

Эстрадного артиста Евгения Петросяна после операции выписывают из больницы. Ему предстоит длительная реабилитация и амбулаторное лечение, сообщил Telegram-канал Mash.
Врачам пришлось провести операцию Евгению Петросяну после того, как он неудачно в центре Москвы упал на руку. 12 февраля с диагнозом перелом предплечья со смещением юморист попал в больницу, где ему осуществили остеосинтез, зафиксировав отломки хирургическими пластинами из металла.

По сообщению канала, в больнице у Петросяна обострилась хроническая гипертония, поэтому врачи сначала стабилизировали давление, вызванное сопутствующим заболеванием.

Сейчас 78-летний народный артист чувствует себя удовлетворительно. Когда кости руки срастутся ему придётся сделать повторную операцию, чтобы удалить пластины.

Сайт «Радио 1» писал о госпитализации юмориста около года тому назад. Тогда он попал в лечебное учреждение с гипертоническим кризом.


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#врачи
#артист
#больница
#операция
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Участниками фестиваля-конкурса танцев в Лыткарине стали более 320 человек
20 февраля 2024, 10:17

Фото: Владимир Думчев

Более 320 человек из 14 городов Подмосковья и других регионов России приняли участие в десятом фестивале-конкурсе «Ларец танцев-2024», который состоялся на сцене ДК «Мир» в Лыткарине, передаёт корреспондент Владимир Думчев.

«17 танцевальных коллективов представили 57 номеров. Всего на конкурсе было три направления в разных группах и возрастных категориях: русский танец, танцы народов мира и стилизованный народный танец. Жюри оценивало композицию номера, технику танцоров, выразительность и художественное оформление», — говорится в сообщении.

Гран-при конкурса завоевала хореографическая студия «Родник» из Дедовска.

Помимо конкурсных выступлений, в рамках фестиваля были организованы мастер-классы: для ребят 11 лет и младше — «Игры в русском танце», для конкурсантов постарше — «Танцы народов Поволжья (башкирский танец)».

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В Петербурге пройдёт спектакль «Мой бедный Марат»

Стало известно, кто бы смог заменить Кологривого в роли Жириновского

В парке Электростали открылась выставка изостудии «Серебряная кисть»
#лыткарино
#танцы
#фестиваль
#культура
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В Петербурге пройдёт спектакль «Мой бедный Марат»
19 февраля 2024, 19:43

Фото: istockphoto.com/Muenz

В Санкт-Петербурге на новой сцене Александринского театра состоится спектакль по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат».
Режиссёром постановки выступил Сергей Потапов.

«Спектакль приурочен к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Это наши история, память и наследие. Через этот спектакль мне бы очень хотелось, чтобы молодёжь ощутила сопричастность со своими прадедами, дедами – всеми, кто выполнял свой долг», — рассказал в беседе с «Петербургским дневником» Потапов.

По его словам, зрителям удастся почувствовать опору в героях, которые даже в самые тяжёлые времена сохраняют жизнелюбие, остаются полными надежд, энергии и любви.

Спектакль будет представлен зрителям 24 и 25 февраля.

Ранее в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске состоялся премьерный показ трагикомедии «Сарабанда. Прогноз погоды» по пьесе итальянского писателя Алессандро Барикко.

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#театр
#спектакль
#санкт-петербург
#мероприятия
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Стало известно, кто бы смог заменить Кологривого в роли Жириновского
Профайлер Давыдов: Молодого Жириновского могли бы сыграть Головин или Борисов
19 февраля 2024, 19:28

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Профайлер Денис Давыдов заявил, что кроме актёра Никиты Кологривого роль молодого Владимира Жириновского могли бы исполнить Юрий Борисов и Александр Головин.
Последний, по словам эксперта, смог бы исполнить роль политика через преодоление.

«Борисов хороший артист. Но мне кажется, что такого характера — противоречивый, аналитичный — и роли человека, оказавшего влияние на современную историю России, ему не хватает», — добавил в беседе с NEWS.ru Давыдов.

Кроме этих артистов он назвал Сергея Юшкевича и Александра Яценко, Павла Деревянко, а также Дмитрия Шевченко в более старшем возрасте политика.

Ранее стало известно, что актёр Никита Кологривый сыграет роль политика Владимира Жириновского.

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#политика
#артист
#кино
#актёр
#искусство
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