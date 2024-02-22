Режиссер «Барби» стала женщиной года по версии Time

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«За прошедший год было мало более впечатляющих творческих достижений, чем “Барби” Греты Гервиг, фильм, который, опровергая давние гендерные стереотипы, собрал в прокате более 1,4 млрд и сделал ее единственным режиссером, чьи первые три сольных фильма были номинированы на лучшую картину на “Оскаре”», — говорится в статье журнала.40-летняя режиссер также появится на обложке мартовского выпуска издания в смокинге и на шпильках.
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