Назван «человек года» по версии Time

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Певица Тейлор Свифт одержала победу в номинации «человек года» по версии Time.
Популярной исполнительнице удалось обойти президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Барби.
Рейтинг публикуется журналом ежегодно. Напомним, в 2022 году по версии издания, «человеком года» стал украинский лидер Владимир Зеленский. В текущем году президент не вошел в предварительный список кандидатов.
Тейлор Свифт впервые стала обладательницей титула, однако прежде уже украшала обложку американского журнала. Прежде сообщалось, что президент России вошел в предварительный список претендентов на звание «человека года». Предполагалось, что он может одержать победу, однако по версии журнала, «наибольшее влияние на мир», оказала артистка.
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Рейтинг публикуется журналом ежегодно. Напомним, в 2022 году по версии издания, «человеком года» стал украинский лидер Владимир Зеленский. В текущем году президент не вошел в предварительный список кандидатов.
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