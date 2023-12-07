Россиянка посмотрела с мужем-итальянцем советские фильмы и назвала его любимый

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Тревел-блогерша и путешественница посмотрела вместе с мужем-итальянцем советские и российские фильмы, и он назвал свой любимый.
Об этом девушка написала в личном блоге «тут вам не там» на платформе «Дзен». Больше всего итальянцу понравился «Служебный роман».
Итальянцу понравился фильм 2015 года «Битва за Севастополь». Он посчитал его шедевральным.
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«Симоне сказал, что фильм очень оригинальный, ничего похожего он в жизни не видел, игра актеров просто замечательная. Удивился и умению главной героини так изменить внешность»,-говорит россиянка.
«Очень сильный фильм, актеры замечательные. Переносит тебя в события тех лет. Один из лучших военных фильмов, которые я смотрел за всю жизнь»,-поделился впечатлением итальянец.А вот «Бриллиантовая рука» не слишком понравилась итальянцу. Россиянка обожает этот фильм и решила показать супругу.
«Но либо из-за перевода, либо по каким-то другим причинам он его не особо зацепил»,-говорит россиянка.Читайте также:
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Мария Фирсова