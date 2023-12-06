На Пхукете россиянин напугал туристов своим странным поведением

Фото: istockphoto/Narongrit Sritana
Россиянин напугал туристов на пляже Пхукета людей тем, что кричал и разговаривал сам с собой.
После приезда полицейских россиянин успокоился и поговорил со стражами порядка на английском. Правоохранители уточнили, не требуется ли ему госпитализация или психиатрическая помощь. Россиянин от помощи отказался. Затем гражданин России попросил разрешения вздремнуть на пляжном шезлонге. Полицейские сказали охраннику, который находился поблизости, следить за мужчиной и уехали.
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Мария Фирсова