Сериал «Алиса не может ждать» удалили из онлайн-кинотеатров

Российский сериал «Алиса не может ждать», снятый режиссером Наталией Мещаниновой, стал предметом жарких споров и дискуссий после того, как Роскомнадзор (РКН) потребовал удалить его с видеосервисов. Об этом сообщили «Ведомости».