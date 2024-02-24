Сериал «Алиса не может ждать» удалили из онлайн-кинотеатров

Фото: кадр из сериала «Алиса не может ждать» (2022) реж. Наталия Мещанинова
В центре сюжета сериала - история подростка Алисы (Елизавета Ищенко), внезапно узнавшей, что скоро ослепнет. Ее мать (Анна Михалкова) скрывает от неё правду, что приводит к конфликту между ними. Алиса убегает из семьи в большой город, где пытается заработать деньги, продавая свою девственность. Однако на пути к своей цели она сталкивается с суровой реальностью жизни.
РКН заявил, что в сериале содержится информация, которая не должна распространяться в аудиовизуальном сервисе. Однако конкретные причины запрета не были названы. Представители видеосервисов предположили, что претензии могут быть связаны с изображением в сериале секса, наркотиков и насилия.
В настоящее время сериал «Алиса не может ждать» недоступен для просмотра на российских видеосервисах.
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