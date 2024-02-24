Радио1
Главная / Новости / Культура/ Сериал «Алиса не может ждать» удалили из онлайн-кинотеатров

Сериал «Алиса не может ждать» удалили из онлайн-кинотеатров

24 февраля 2024, 16:45
Фото: кадр из сериала «Алиса не может ждать» (2022) реж. Наталия Мещанинова

Фото: кадр из сериала «Алиса не может ждать» (2022) реж. Наталия Мещанинова

Российский сериал «Алиса не может ждать», снятый режиссером Наталией Мещаниновой, стал предметом жарких споров и дискуссий после того, как Роскомнадзор (РКН) потребовал удалить его с видеосервисов. Об этом сообщили «Ведомости».
Сериал обвинили в распространении информации, которая не должна быть доступна в аудиовизуальном сервисе.

В центре сюжета сериала - история подростка Алисы (Елизавета Ищенко), внезапно узнавшей, что скоро ослепнет. Ее мать (Анна Михалкова) скрывает от неё правду, что приводит к конфликту между ними. Алиса убегает из семьи в большой город, где пытается заработать деньги, продавая свою девственность. Однако на пути к своей цели она сталкивается с суровой реальностью жизни.


Премьера сериала «Алиса не может ждать» состоялась на видеосервисе Start в октябре 2022 года. Сериал получил прокатное удостоверение и был промаркирован 18+. Это означает, что он не предназначен для просмотра детьми. Тем не менее, вскоре после премьеры сериал запретили к показу по требованию Роскомнадзора.

РКН заявил, что в сериале содержится информация, которая не должна распространяться в аудиовизуальном сервисе. Однако конкретные причины запрета не были названы. Представители видеосервисов предположили, что претензии могут быть связаны с изображением в сериале секса, наркотиков и насилия.

В настоящее время сериал «Алиса не может ждать» недоступен для просмотра на российских видеосервисах.

Читайте также:

Сериал «Ведьмак» могут перестать показывать в России

Комитет Госдумы по просвещению поддержал полный запрет телефонов в школах

Общественная палата выступила за тотальный запрет ведения соцсетей подростками
#запрет
#сериал
#онлайн-кинотеатр
#роскомнадзор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Вечерняя Москва» запустила проект о советских разведчиках
«Вечерняя Москва» совместно с российским «Знание» запустили проект о советских разведчиках.
22 февраля 2024, 19:39

Фото: istockphoto.com/andriano_cz

Проект будет включать 10 фильмов о жизни разведчиков, каждый из которых содержит архивные материалы. Директор Департамента продюсирования и производства Российского общества «Знание» Олеся Голик подробнее рассказала о проекте.
«Современные школьники и студенты предпочитают учиться чему-то новому через мультимедийный жанр. Мы стремимся к тому, чтобы просто и интересно рассказать нашим зрителям о сложных вещах. Фильмы о советских разведчиках — уникальная возможность узнать о людях, чья работа до сих пор хранится под грифом «совершенно секретно», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Голик.

Проект приурочен ко Дню защитника отечества. Кроме того, к празднику в зону СВО также доставили специальный выпуск «Петербургского дневника». Как передаёт издание, в номере рассказывается об основных событиях, а дети поздравили военнослужащих открытками, которые опубликованы в «Петербургском дневнике».

Ранее в петербургском трамвае, следовавшем по маршруту от Трамвайного парка №3 до площади Репина через Литейный мост, прошла акция в честь Дня книгодарения.

Читайте также:

В петербургском трамвае провели акцию в честь Дня книгодарения

Акция книгодарения петербургской библиотеки пройдёт на ВДНХ

Подмосковных авторов детских песен приглашают принять участие в конкурсе «Шаинский фест»
#акция
#проект
#история
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье стало лауреатом премии Russian Travel Awards
22 февраля 2024, 14:37

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Московская область завоевала третье место на Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards в номинации «Регион сувенирной туристической продукции», сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма региона.
«Подмосковья является родиной нескольких всемирно известных туристических брендов. Это и гжельский фарфор, и жостовская роспись, и павловопосадские платки, и многое другое, включая традиционные сувениры-сладости — зарайскую коврижку и коломенскую пастилу», — отмечается в сообщении.
В конкурсе на премию Russian Travel Awards принимали участие 40 регионов, они соревновались в 20 номинациях. Презентацию Московской области представили участники из Богородского и Раменского округов.

Конкурс проводился в Санкт-Петербурге, он направлен на продвижение отечественного туризма и развитие индустрии гостеприимства.

Читайте также:

В Истре исполнят музыку русских и французских композиторов ХХ века

На выставке художников Веселовых в Мытищах представлено около 20 работ

Участниками фестиваля-конкурса танцев в Лыткарине стали более 320 человек
#туризм
#премия
#минкульттуризма мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дарья Донцова призналась, что пишет по книге в месяц
Писательница Донцова призналась, что пишет по книге в месяц
22 февраля 2024, 05:41

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Писательница Дарья Донцова рассказала, что пишет по книге в месяц на протяжении уже нескольких десятилетий, передает РИА Новости.
«Это мой такой очень приятный график. Двенадцать книг в год»,— рассказала Донцова по случаю 25-летия ее творческой деятельности.
При этом в этом году она написала уже три произведения – больше плана. Помимо детективов Донцова также пишет детские книги.

Читайте также:

Писательница Улицкая призналась, что отправляет гонорары с продажи книг в Киев

Издательская группа «Эксмо-АСТ» сообщила о падении продаж книг Стивена Кинга

На российских маркетплейсах растут продажи старинных книг
#книги
#график
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Режиссер «Барби» стала женщиной года по версии Time
Режиссер Грета Гервиг стала женщиной года по версии журнала Time
22 февраля 2024, 02:07

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Режиссер фильма «Барби» Грета Гервиг стала одной из женщин года по версии журнала Time.
В статье журнала отмечается, что "за прошедший год было мало более впечатляющих достижений, чем «Берби»". Картина собрала в мировом прокате $1,4 млрд и сделала Гервиг единственным режиссером, чьи первые три фильма номинированы на лучшую картину на «Оскаре». Всего «Барби» получила восемь номинаций «Оскара».

40-летняя режиссер также появится на обложке мартовского выпуска издания в смокинге и на шпильках.

В список женщин года помимо Гервиг попали еще 11 имен. Среди них теннисистка Коко Гауфф, актриса Тараджи Хенсон, певица Андра Дей, топ-менеджер Chanel Лина Наир, экономист Глаудия Голдин, медик Марлена Фейзо, экоактивистка Джеки Паттерсон, правозащитница Надия Мурад, поэтесса Ада Лимон и сторонницы мирного завершения конфликта в секторе Газа Рим Хаджаджре и Яэль Адми.

Читайте также:

Назван «человек года» по версии Time

Time объявило Месси спортсменом года

Кинокритик Григорьев раскрыл главные факторы успеха фильма «Барби»
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Истре исполнят музыку русских и французских композиторов ХХ века
21 февраля 2024, 17:36

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Концерт «Россия — Франция ХХ век» состоится в музее «Новый Иерусалим» в городском округе Истра в субботу, 24 февраля, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«В программу концерта вошли произведения Игоря Стравинского и Дариуса Мийо, Сергея Прокофьева и Эрика Сати, а также других композиторов, включая последнее произведение Дебюсси — «Соната для скрипки и фортепьяно», — говорится в сообщении.
Для зрителей выступит заслуженный артист России, первая скрипка «Виртуозов Москвы» Алексей Лундин и лауреат международных конкурсов, пианистка Татьяна Федосеева.

Концерт начнётся в 17:00. Продолжительность составит полтора часа, предусмотрен пятнадцатиминутный антракт.

Купить билеты можно онлайн — по ссылке. Возрастные ограничения — 12 .

Читайте также:

Сергей Лавров принял участие в церемонии открытия памятника Пушкину в Каракасе

О жизни каждого из участников «ливерпульской четвёрки» снимут по фильму

На выставке художников Веселовых в Мытищах представлено около 20 работ
#новый иерусалим
#концерт
#культура
#музыка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер режиссёр «Союзмультфильма» Владимир Самсонов
21 февраля 2024, 10:02

Фото: iStock/jorgeantonio

21 февраля скончался режиссёр «Союзмультфильма», автор заставки к программе «Спокойной ночи, малыши!» Владимир Самсонов. Об этом сообщил редактор студии Сергей Капков в своём Telegram-канале.
«Он был одним из тех, кто в 1980-е годы создавал оформление советскому телевидению и снял множество межпрограммных анимационных роликов. Причем, первым применил редкую технику – живопись на стекле, которую впоследствии довел до совершенства Александр Петров», — сказал Капков.
Владимир Самсонов родился в 1936 году в Уссурийске. Он получил образование в театральном отделении Московского художественного училища памяти 1905 года, а потом во ВГИКе. После этого мультпликатор начал работать в «Союзмультфильме».

Владимир Самсонов скончался на 88-м году жизни. Он придумал и нарисовал заставку к телепередаче «Спокойной ночи, малыши!», а также создал такие мультфильмы, как «Старая игрушка», «Ель», «Огромное небо», «Здесь могут водиться тигры» и многие другие.

Самой известной его работой является мультфильм для взрослых «Очень синяя борода». Музыку к этой анимационной картине написал Геннадий гладков, а стихи - Юлий Ким. Вокальные партии в мультике исполнили Михаил Боярский, Олег Анофриев и Лариса Долина.

Читайте также:

В Подмосковье выпустили мультфильм о правилах обращения с отходами

Новый мультфильм Хаяо Миядзаки выйдет в российских кинотеатрах в 2023 году

Мультфильм «Простоквашино» перевели на жестовый язык
#мультфильмы
#режиссёр
#смерть
#союзмультфильм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сергей Лавров принял участие в церемонии открытия памятника Пушкину в Каракасе
21 февраля 2024, 04:35

Фото: официальный Telegram-канал МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в торжественном открытии памятника поэту Александру Пушкину в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Инициатором установки памятника Пушкину в Венесуэле стал посол России Сергей Мелик-Багдасаров.Памятник расположен в одном из древнейших парков города — имени Эсекиэля Саморы — и находится на самом верху холма. Бюст и постамент Александра Сергеевича изготовлены из бронзы в неоклассическом стиле и созданы членом Московского союза художников, скульптором Виталием Шановым.

«Честно скажу, скульптура на фоне венесуэльской природы смотрится невероятно красиво. Наш великий поэт, уверена, был бы доволен. Нет, не был бы. Просто – доволен», – прокомментировала событие Мария Захарова.

Венесуэла стала второй страной, которую посещает глава российского внешнеполитического ведомства в рамках своего турне по Латинской Америке. До этого Сергей Лавров побывал с визитом на Кубе, где провел переговоры с министром иностранных дел Бруно Родригесом и президентом республики Мигелем Диас-Канелем.

Аналогичный формат предусмотрен и в Каракасе. В программе Лаврова значатся встречи с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем и президентом Николасом Мадуро. Кроме того, российский министр примет участие в церемонии открытия бюста Александра Пушкина.

После завершения переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем и президентом Николасом Мадуро Лавров отправится в Бразилию, где в Рио-де-Жанейро 21-22 февраля пройдет встреча глав МИД G20.

Читайте также:

Лавров посетит Кубу с официальным визитом

Лавров перечислил страны, которые относятся к близкому окружению России

В Киеве памятник Пушкину обмотали мешковиной и залили красной краской
#венесуэла
#пушкин
#памятники
#сергей лавров
#мария захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
О жизни каждого из участников «ливерпульской четвёрки» снимут по фильму
Deadline: Сэм Мендес снимет четыре фильма о каждом из участников «Битлз»
21 февраля 2024, 03:04

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Американская кинокомпания Sony Pictures Entertainment совместно с британским режиссером и лауреатом премии «Оскар» Сэмом Мендесом («Красота по-американски», «1917», «007: Спектр») снимут четыре отдельных фильма про каждого участника рок-группы The Beatles — Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра. Об этом сообщает издание Deadline.
«Мы хотим, чтобы это был уникальный, захватывающий и эпический кинематографический опыт: четыре фильма, рассказывающих четыре разные точки зрения, которые повествуют единую историю о самой знаменитой группе всех времен. Иметь благословение от Beatles и корпорации Apple сделать это — огромная честь», — заявила партнер Мендеса по компании Neal Street Productions Пиппа Харрис.

По данным издания, Мендес станет режиссером всех четырех фильмов, и впервые корпорация Apple и группа Beatles (сами участники и их родственники) предоставили полную биографию и права на музыку для сценария фильма. Харрис подчеркнула, что идея фильмов о рок-группе возникла у Мендеса год назад, а участники Beatles и семьи музыкантов «с теплотой и энтузиазмом» согласились на производство кинокартин.

Мендес объяснил, что все четыре фильма выйдут в прокат в 2027 году и расскажут взаимосвязанные истории, по одной с точки зрения каждого участника группы.

В ноябре 2023 года последняя песня культовой Ливерпульской четверки Now and Then поднялась на вершины британских чартов. Это позволило «битлам» обновить сразу несколько рекордов. Песня была представлена публике 2 ноября и сразу же взлетела на 42-ю строчку хит-парада. Всего за неделю она поднялась на 41 ступеньку вверх и возглавила рейтинг. Благодаря этому достижению, группа The Beatles, которая прекратила свое существование в далеком 1970 году, упрочило свое лидерство как британский коллектив с наибольшим числом синглов на вершинах чарта. Их теперь стало 18.

Рекордным стал также разрыв между двумя песнями группы — 54 года. Предыдущая композиция «битлов» The Ballad of John and Yoko была записана в 1969 году. Еще один рекорд — интервал между самой первой и самой последней песнями группы, возглавлявшими чат. Он составил 60 лет и 6 месяцев, которые прошли с того дня, когда композиция From Me to You, которую исполнили Джон, Ринго, Пол и Джордж, заняла первую строчку хит-парада. Это произошло в мае 1963 года.

Читайте также:

Восстановленная последняя песня The Beatles возглавил британский хит-парад

Искусственный интеллект дописал последнюю песню The Beatles

Композитор Матецкий рассказал о знакомстве с «Битлз»
#кино
#режиссёр
#музыканты
#рок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На выставке художников Веселовых в Мытищах представлено около 20 работ
20 февраля 2024, 17:23

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Выставка «Воспеть хочу семейный творческий союз!» работает в Мытищинском историко-художественный музей, в экспозиции представлено около 20 живописных картин и офортов, созданных членами Союза художников России, супругами Галиной и Анатолием Веселовыми, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.

«На выставке представлены картины, вдохновлённые жизнью в русской глубинке и идеями русского космизма. Все работы несут на себе отпечаток неповторимой яркой личности их создателей, вдохновляют и заставляют задуматься», — говорится в сообщении.

Выставка будет работать до 1 марта, возрастные ограничения — 6 . Выставку можно посетить по Пушкинской карте, держателям Менделеевской карты предоставляются скидки.

Читайте также:

Участниками фестиваля-конкурса танцев в Лыткарине стали более 320 человек

В Петербурге пройдёт спектакль «Мой бедный Марат»

В парке Электростали открылась выставка изостудии «Серебряная кисть»
#мытищи
#выставка
#художники
#культура
#картины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф