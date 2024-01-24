Общественная палата выступила за тотальный запрет ведения соцсетей подростками

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Медиа-инфлюенсеры встретились с членами Общественной палаты РФ и обсудили вопросы влияния запрещённых платформ на российскую аудиторию. Корреспондент «Радио 1» Дана Игумнова побывала на мероприятии.
На заседании были выдвинуты предложения для борьбы с распространением фейковой информации в Сети, защиты несовершеннолетних в Интернет-пространстве и фильтрации контента.
Было предложено ввести запрет на регистрацию аккаунтов в социальных сетях для детей, не достигших 15-летнего возраста. Также участники выступили за введение двухчасового ограничения на использование гаджетов детьми.
Кроме того, поступили предложения о блокировке ресурсов с деструктивным контентом и закреплении статуса блогеров. Последняя инициатива направлена на контроль за соблюдением блогерами законодательства.
Одним из участников круглого стола стал блогер Станислав Васильев, автор YouTube-канала «Стас ай как просто», пообщался с корреспондентом «Радио 1».
Фото: Дана Игумнова
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Было предложено ввести запрет на регистрацию аккаунтов в социальных сетях для детей, не достигших 15-летнего возраста. Также участники выступили за введение двухчасового ограничения на использование гаджетов детьми.
Одним из участников круглого стола стал блогер Станислав Васильев, автор YouTube-канала «Стас ай как просто», пообщался с корреспондентом «Радио 1».
Фото: Дана Игумнова
«Всё национализировать, к централизации привести. Просто давать блогерам вещать, а они сами всё сделают, поскольку за теми, кто сейчас занимает, скорее не пророссийскую, а антиамериканскую позицию – правда», – подчеркнул Васильев.Также он высказался о распространении фейков.
«Нам надо нападать первыми. Вы говорите про фейки в интернете, но их не победить, поэтому нам надо самим их распространять», – заявил Васильев.Чтобы поспособствовать активному развитию российских видеохостингов, блогер предложил замедлять работу YouTube.
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Анастасия Чинкова