«Союзмультфильм» обратился в СКР из-за прав американских компаний на «Чебурашку»

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Киностудия «Союзмультфильм» обратилась в Следственный комитет России с требованием проверить правомерность контрактов, заключенных с американской компанией La Roubine. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что требуемая проверка уже началась. По информации «Союзмультфильма», организация La Roubine не впервые выступает в подобного рода разбирательствах.
Примечательно, что ранее компания намеревалась доказать свои права на персонажей телестудии «Экран» — Кота Леопольда и Крошку Енота.
Ранее сообщалось, что мультипликационные сериалы, созданные на киностудии «Союзмультфильм», начали показывать на испаноязычных телеканалах и онлайн-платформах в США. Пока два сериала закупили телекомпании HITN и V-me.
Читайте также:
Мультсериалы «Союзмультфильма» начали показывать на американских телеканалах
В России представили одиннадцатую серию документального цикла о «героях нашего времени»
Росстат назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2045 году
Примечательно, что ранее компания намеревалась доказать свои права на персонажей телестудии «Экран» — Кота Леопольда и Крошку Енота.
Читайте также:
Мультсериалы «Союзмультфильма» начали показывать на американских телеканалах
В России представили одиннадцатую серию документального цикла о «героях нашего времени»
Росстат назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2045 году
Екатерина Коршунова