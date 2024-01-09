Росстат назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2045 году

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В оптимистичном варианте ожидаемая продолжительность жизни в России к 2045 году составит 84,5 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Росстат подготовил несколько вариантов демографического прогноза. Согласно пессимистичному, ожидаемая продолжительность жизни к 2045 году составит 77,1 года.
Говоря о среднем варианте, то продолжительность жизни достигнет 79,8 года. По высокому прогнозу, численность населения России к 2046 году достигнет 150,87 миллиона человек. Примечательно, что все данные приводились без учета граждан, которые проживают в новых регионах нашей страны.
Ранее сообщалось, что в России растёт ожидаемая продолжительность жизни. Ожидается, что в 2023 году она составит 73,1 года, что выше прошлогоднего показателя, который дошёл до отметки в 72,73 года.
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Говоря о среднем варианте, то продолжительность жизни достигнет 79,8 года. По высокому прогнозу, численность населения России к 2046 году достигнет 150,87 миллиона человек. Примечательно, что все данные приводились без учета граждан, которые проживают в новых регионах нашей страны.
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Екатерина Коршунова