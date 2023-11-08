Сценарист Герасимова заявила о запросе сильных персонажей в современном кино

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«Популярны персонажи, которые сталкиваются с трудными жизненными обстоятельствами и находят в себе силы преодолеть их. Кроме того, многие зрители интересуются историческими и фантастическими фильмами, где герои обладают уникальными способностями и сражаются с мистическими существами», — отметила в беседе с RuNews24.ru Герасимова.
Она также отметила тенденции, которые сейчас наблюдаются в российском кино. Среди них развитие авторского кино, увеличение количества международных копродукций, повышение качества спецэффектов, подъём сериалов и т.д.
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