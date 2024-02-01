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TMZ: Алек Болдуин заявил о своей невиновности по делу об убийстве оператора

01 февраля 2024, 04:24
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Американский актер Алек Болдуин не признал свою вину в гибели оператора Галины Хатчинс во время съемок фильма «Ржавчина» (Rust) в 2021 году, и отверг все ранее предъявленные ему обвинения по этому делу. Об этом 31 января сообщает портал TMZ.
«Я не признаю вину по всем пунктам», — написал Болдуин в направленном окружной суд штата Нью-Мехико заявлении, отказавшись являться лично на заседание суда, которое запланировано на 1 февраля.

Через своих адвокатов артист заявил о желании провести судебный процесс по ускоренной процедуре.


Ранее сообщалось, что Болдуину повторно предъявили обвинение в непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчина», сообщает The New York Times. Если суд штата Нью-Мексико признает его виновным, Болдуин получит до полутора лет тюремного заключения.

Актёр уже проходил по этому делу в феврале 2023 года, однако весной с него все обвинения сняли.

Напомним, что в октябре 2021 года, во время репетиции на съемках вестерна «Ржавчина», Болдуин случайно выстрелил из пистолета, заряженного боевыми патронами, вместо холостых. В результате погибла оператор украинского происхождения Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был серьезно ранен. Актер утверждал, что не нажимал на курок пистолета, из которого была совершена стрельба. По его словам, выстрел произошел сам собой.

В марте 2023 года ассистент режиссера Дэвид Холлс, ответственный за безопасность на съемочной площадке, стал первым осужденным по этому делу, полностью признав свою вину и получив шесть месяцев условного заключения. 63-летний Холлс передал пистолет актеру Алеку Болдуину, уверяя, что он «холодный» (то есть, согласно жаргону киношников, не заряжен боевыми патронами, по киношному жаргону). Однако в оружии, которое обрабатывала арсенальщик фильма Ханна Гутьерес-Рид, оказался один настоящий патрон.

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#убийство
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Госархив Петербурга получил на хранение книгу «Вера в Победу!»
31 января 2024, 21:28

Фото: istockphoto.com/Chinnapong

Центральный государственный архив кинофотофонодокументов (ЦГАКФФД) Санкт-Петербурга получил пять экземпляров книги издания «Петербургский дневник» «Вера в Победу!».
Отмечается, что директор ЦГАКФФД Санкт-Петербурга Оксана Морозан выразила благодарность издания за это.

«Мы приветствуем такие проекты. Ценно, что эта публикация, в которую вложено столько труда, останется на хранении в библиотеке и будет доступна всем. Мы рады, что книга посвящена спорту, так как в нашем архиве хранится большая спортивная коллекция. Наши сотрудники, когда занимались аннотированием, изучали историю спорта», – приводит «Петербургский дневник» слова Морозан.

Ранее сообщалось, что в день 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января, на улицах и в парках Санкт-Петербурга зазвучит аудиоспектакль по книге «Вера в Победу!».

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#сотрудники
#книга
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Стало известно, что можно посетить в феврале по «Пушкинской карте» в Подмосковье
31 января 2024, 14:15

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Афишу февральских событий по «Пушкинской карте» представили музеи и театры Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
С 1 февраля в Государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль» можно будет посетить выставку «Стрелецкая слобода», а в Звенигородском государственном музее-заповеднике — программу «Зимние праздники от Рождества до Масленицы».

«В Мемориальном музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока для участников программы «Пушкинская карта» откроет свои двери «Усадебная мастерская» в Шахматове. Также весь февраль в музее-заповеднике «Усадьба Мураново» будут организованы экскурсии «Сокровищница дворянской культуры», а на территории историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина — экскурсии «Усадьба Захарово — колыбель поэта», — поделились в министерстве.

Кроме этого, 3 февраля Московский областной государственный академический театр «Русский балет» покажет «Щелкунчика», а 12 февраля — балет «Девушка и Дракон».

Полный список доступных мероприятий можно найти на официальном сайте министерства и портале «Госуслуги.Культура».

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#культура
#экскурсии
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#зарайский кремль
#усадьба захарово
#пушкинская подмосковье
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Умерла звезда сериала «Клон» Жандира Мартини
31 января 2024, 03:21

Фото: iStock/trofimich

Бразильская актриса, режиссер, продюсер и сценаристка Жандира Мартини, известная своей ролью служанки Зорайде в культовом сериале «Клон», скончалась в возрасте 78 лет. Об этом сообщил близкий друг артистки Маркос Карузо сайту UOL.
Причина смерти актрисы не раскрывается, но известно, что в последние годы она лечилась от рака легких. После ухудшения состояния ее госпитализировали в Сан-Паулу, однако медики не смогли спасти ее.

Коллеги Мартини по съемкам в сериале «Клон» выразили соболезнования родным и близким актрисы. Сценарист Глория Перес подчеркнула, что сотрудничество с Жандирой было для нее привилегией.

Актриса Летисия Сабателла, исполнившая роль Латиффы, выразила свои чувства в своем блоге, описав Мартини как «очень веселого, любящего, талантливого и идеального человека».

Мировое сообщество также выразило свои соболезнования по поводу ухода талантливой актрисы.

Жандира Мартини начала свою телевизионную карьеру в 1966 году и засветилась в таких проектах, как «Дом семи женщин», «Клон», «Переполох в школе», «Америка» и «Ольга». Она также проявила себя как сценарист в фильме «Начни с пощечин и вранья».

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#медики
#футболист
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Детская студия из Красногорска взяла Гран-при международного циркового фестиваля
30 января 2024, 22:25

Фото: пресс-служба Минкульта МО

Детская цирковая студия «Цирк сестёр Фоминых» завоевала три диплома лауреатов 1 степени и два Гран-при Международного фестиваля-конкурса любительского циркового искусства «Вселенная цирка». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Все представленные коллективом номера жюри оценило на 10 баллов. Дипломов удостоились номера в номинации «Акробатика» – «Во сне» и «Кошки-мышки», а также номер на кольце «Воздушная феерия» в номинации «Воздушная гимнастика». Гран-при взял номер на батутной дорожке «Амазонки». Кроме того, Гран-при был награждён весь коллектив цирка», – говорится в сообщении.
«Цирк сестёр Фоминых» появился в 2005 году, когда Инга Фомина и две её сестры, с детства занимавшиеся акробатикой, открыли собственную цирковую студию. Один из филиалов находится в Красногорске. В студии принимают детей в возрасте от 3 до 15 лет.

Фестиваль «Вселенная цирка» прошёл в Москве и собрал свыше 500 участников со всей страны.

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#цирк
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В Петербурге откроется пространство «Тайная комната»
30 января 2024, 20:34

Фото: istockphoto.com/Alena Kravchenko

Уличный театр «Небесные бродяги» создал новое пространство «Тайная комната», которое откроется на территории ДК имени Крупской в Санкт-Петербурге.
Пространство будет посвящено вселенной Гарри Поттера. Само открытие состоится 3 февраля.

По площади «Тайная комната» займёт около 107 кв. м.

«У этого помещения очень интересная планировка: здесь три этажа, и мы обустроили всё так, чтобы гости сначала попадали в гостиную Грифиндора, а потом спускались в слизеринский подвал. Лестницы у нас как в настоящем Хогвартсе: на них нужно быть предельно внимательными. Ещё у нас есть длинный и довольно узкий коридор, обнаружить который не так-то просто. Это делает его идеальным для проведения квестов и тематических выставок», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» худрук и режиссёр театра «Небесные бродяги» Илья Лошаков.

Отмечается, что пространство будет работать со вторника по воскресенье включительно с 14:00 до 22:00.

Ранее в Санкт-Петербурге прошёл международный поэтический марафон «Блокадной вечности страницы», посвящённый 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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#культура
#санкт-петербург
#кино
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Ушёл из жизни бывший участник группы «Машина времени» Юрий Ильченко
30 января 2024, 20:34

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Ушёл из жизни бывший участник групп «Машина времени» и «Земляне» Юрий Ильченко, об этом сообщил журналист Владислав Бачуров.
«Умер «ты можешь ходить как запущенный сад, а можешь все наголо сбрить», — написал Бачуров на своей странице в социальной сети.

Он также отметил, что рок-музыкант скончался на 72 году жизни, однако, иных подробностей его смерти журналист не привёл.

Напомним, 20 января стало известно о смерти Шота Меладзе, отца известных деятелей культуры Валерия и Константина. 90-летний мужчина попал в больницу с осложнениями, полученными после перенесённого коронавируса, ещё в конце 2023 года. Он провёл в столичной больнице около месяца в бессознательном состоянии, после чего скончался.

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#музыкант
#рок
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Назван самый популярный автор в подмосковных библиотеках
30 января 2024, 16:58

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Самым популярным автором у посетителей библиотек Московской области в 2023 году стал Александр Пушкин, его произведения остаются наиболее востребованными уже третий год подряд, сообщает пресс-служба Минкульутры и туризма региона.

«Пушкин удерживает лидерство третий год. Его сказки и поэмы любят и взрослые, и дети, — их брали чуть чаще, чем роман в стихах «Евгений Онегин», — отмечается в сообщении.

Втрое место рейтинга занял Лев Толстой с романами «Война и мир», «Анна Каренина», а также рассказами для детей. А замыкает тройку лидеров Николай Носов с «Приключениями Незнайки и его друзей».

Четвёртое место в списке популярных авторов заняла Джон Роулинг с циклом романов про Гарри Поттера, пятое — английская детская писательница Холли Вебб, а шестое — Достоевский.

В десятку также вошли Евгений Водолазкин, Виктор Драгунский, Михаил Булгаков и Олег Рой.

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В Подмосковье стартовал конкурс на субсидии для проектов в сфере культуры
30 января 2024, 12:56

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Конкурс на предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере культуры стартовал в Московской области, деньги будут выделены из бюджета региона, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Подмосковья.
«На субсидию могут претендовать НКО, не являющиеся государственными учреждениями и реализующие проекты в сфере культуры на территории Московской области», — отмечается в сообщении.
Приём заявок на субсидию будет завершён 27 февраля в 17:00. Сам конкурс закончится 1 июня текущего года, по его итогам НКО получат средства на реализацию своих проектов.

Полная информация о конкурсе размещена на официальном сайте министерства культуры и туризма региона.

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#культура
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В Подмосковье пройдет ежегодный зимний фестиваль «Самоварное настроение»
30 января 2024, 12:35

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Ежегодный зимний фестиваль «Самоварное настроение» 3 февраля пройдёт в подмосковном парке. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие состоится в парке «Сестрорецкий» в Клину.

«На празднике посетители смогут познакомиться с русскими чайными традициями. Темой фестиваля этого года стала «Карамельная история». В зоне амфитеатра в 12:00 пройдёт торжественное открытие фестиваля. Гостей в это время ждет театрализованная музыкальная программа при участии ансамбля «Поляне», - поделились в министерстве.

После открытия гости парк смогут принять участие в конкурсе по растопке самоваров на скорость, посетить интерактивную выставку старинных самоваров из личных коллекций клинчан, а также будут работать различные фотозоны.

Стоит отметить, что в 13:00 начнется концертная программа с участием ансамбля «Борода Folk». кроме этого, на мероприятии будут работать фудкорты, где можно будет попробовать ароматный чай и сладости.

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