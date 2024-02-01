TMZ: Алек Болдуин заявил о своей невиновности по делу об убийстве оператора

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«Я не признаю вину по всем пунктам», — написал Болдуин в направленном окружной суд штата Нью-Мехико заявлении, отказавшись являться лично на заседание суда, которое запланировано на 1 февраля.Через своих адвокатов артист заявил о желании провести судебный процесс по ускоренной процедуре.
Актёр уже проходил по этому делу в феврале 2023 года, однако весной с него все обвинения сняли.
Напомним, что в октябре 2021 года, во время репетиции на съемках вестерна «Ржавчина», Болдуин случайно выстрелил из пистолета, заряженного боевыми патронами, вместо холостых. В результате погибла оператор украинского происхождения Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был серьезно ранен. Актер утверждал, что не нажимал на курок пистолета, из которого была совершена стрельба. По его словам, выстрел произошел сам собой.
В марте 2023 года ассистент режиссера Дэвид Холлс, ответственный за безопасность на съемочной площадке, стал первым осужденным по этому делу, полностью признав свою вину и получив шесть месяцев условного заключения. 63-летний Холлс передал пистолет актеру Алеку Болдуину, уверяя, что он «холодный» (то есть, согласно жаргону киношников, не заряжен боевыми патронами, по киношному жаргону). Однако в оружии, которое обрабатывала арсенальщик фильма Ханна Гутьерес-Рид, оказался один настоящий патрон.
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