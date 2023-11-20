Участники со всей страны съедутся в Долгопрудный на форум детских театральных школ

Фото: администрация г. о. Долгопрудный
«Именно в Долгопрудном успешно работает единственная в Подмосковье специализированная Детская театральная школа «Семь Я», на базе которой и пройдёт мероприятие. Организаторы форума подготовили мастер-классы, дискуссии, лекции, капустники», – говорится в сообщении.Также впервые на «Территории творчества» состоится Всероссийский передвижной творческий конкурс детских театральных школ и театральных отделений ДШИ #ДетиТеатра. В жюри вошли актёры театра и кино.
Торжественное закрытие и подведение итогов форума запланировано на 26 ноября.
Читайте также:
Жители Долгопрудного написали большое письмо-поздравление Деду Морозу
Студент Физтех‑колледжа стал призёром международного чемпионата
В библиотеке Долгопрудного для детей организовывают занятия по чтению