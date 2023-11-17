В библиотеке Долгопрудного для детей организовывают занятия по чтению

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный
В долгопрудненской библиотеке для первоклашек организовывают «Барбоскины чтения». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.
На специальных занятиях по улучшению чтения у школьников работают собаки, которые помогают поднимать мотивацию к изучению у детей.
На одном из занятий в Центральной библиотеке главным слушателем детей была австралийская овчарка Белка.
Стоит отметить, что курс состоит из 8 занятий, на которых ребенку помогают раскрыть его интерес к чтению и любовь к животным. Кроме этого, занятия проходят бесплатно.
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На одном из занятий в Центральной библиотеке главным слушателем детей была австралийская овчарка Белка.
«Зачастую проблемы с чтением у малышей связаны с психологическим зажимом, который спровоцирован критикой сверстников, педагогов или даже родителей. Ощущение сопричастного слушателя позволяет ребенку сконцентрироваться и уверенно начать читать», - отметила председатель МОСКОО «Х-Легион» Дарья Ильичева.
Стоит отметить, что курс состоит из 8 занятий, на которых ребенку помогают раскрыть его интерес к чтению и любовь к животным. Кроме этого, занятия проходят бесплатно.
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Мира Полтева