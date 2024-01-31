Умерла звезда сериала «Клон» Жандира Мартини

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Коллеги Мартини по съемкам в сериале «Клон» выразили соболезнования родным и близким актрисы. Сценарист Глория Перес подчеркнула, что сотрудничество с Жандирой было для нее привилегией.
Мировое сообщество также выразило свои соболезнования по поводу ухода талантливой актрисы.
Жандира Мартини начала свою телевизионную карьеру в 1966 году и засветилась в таких проектах, как «Дом семи женщин», «Клон», «Переполох в школе», «Америка» и «Ольга». Она также проявила себя как сценарист в фильме «Начни с пощечин и вранья».
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