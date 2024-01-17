Скончалась супруга обладателя Кубка Дэвиса Михаила Южного

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После продолжительной болезни умерла Юлия Южная, супруга бывшей восьмой ракетки мира и победителя Кубка Дэвиса в составе сборной России Михаила Южного, это подтвердил сам Южный в интервью для «Матч ТВ».
«Да, это действительно так», — рассказал спортсмен.
Ранее о смерти супруги Южного сообщила журналистка Синди Шмерлер. По её словам, жена спортсмена умерла в Дубае после продолжительной болезни.
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