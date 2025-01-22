В 90 парках Подмосковья отпразднуют День студента

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
Общеобластное мероприятие «ЗАЧЁТный парк», приуроченное ко Дню студента и Татьяниному дню, проведут в 90 парках Московской области в ближайшие пятницу и субботу — 24 и 25 января, сообщает пресс-служба Минкульттуризма региона.
«На празднике студенты смогут бесплатно воспользоваться прокатом коньков на парковых катках и угоститься горячим чаем с бутербродами — для этого достаточно будет предъявить студенческий билет. В некоторых парках такой же подарок получат Татьяны по предъявлению паспорта. Кроме того, в рамках мероприятия будут организованы квесты, концерты, мастер-классы, беспроигрышная лотерея и другие развлечения», — говорится в сообщении.Например, в Фабричном парке в Истре для гостей праздника проведут дискотеку на льду, викторину «Битва умов» и кулинарный мастер-класс, в парке им. О. Степанова в Серпухове посетителей ждёт выставка шпаргалок и профориентационные беседы для студентов, а в Центральном парке в Щелкове подготовили танцевально-концертную программу розыгрышами и конкурсами «Ура! Стипендия!».
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