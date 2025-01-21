На барабанном шоу в Красногорске выступили более 300 музыкантов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
На барабанном шоу во дворце культуры «Подмосковье» выступили более 300 участников. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«Мероприятие стало поводом для людей разного возраста и разных культурных предпочтений объединиться под одной крышей и насладиться праздником музыки, танца и искусства. Зрители смогли погрузиться в атмосферу культур народов мира. Под аккомпанемент ударных инструментов прозвучали не только известные мировые хиты, но и оригинальные обработки малоизвестных музыкальных произведений. В течение полутора часов на сцене выступили более 300 участников в возрасте от 4 до 60 лет», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Как отметили в администрации, организатором масштабного мероприятия выступила школа «Мир барабанов» под руководством Александра Леера. Вместе с её воспитанниками на сцену вышли приглашённые вокалисты, актёры студии современного танца «Флэш Дэнс», а также дуэт индийского танца Лена Тара и Алёна Тихонова.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
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