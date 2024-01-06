В храм Христа Спасителя привезли «Троицу» Рублева

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Икона «Троица» Андрея Рублева прибыла в храм Христа Спасителя в Москве и будет находиться там во время празднования Рождества, сообщил сайт РПЦ.
Во время торжественной службы в храме богослужение проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Перед иконой был также совершен молебен.
Эта икона была доставлена из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря.
В мае прошлого года икона «Троица» была передана РПЦ после того, как с 1929 года хранилась в Третьяковской галерее.
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«Изображение Святой Троицы поместили в специальный киот, установленный у правого клироса храма», - гласит сообщение.
Эта икона была доставлена из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря.
В мае прошлого года икона «Троица» была передана РПЦ после того, как с 1929 года хранилась в Третьяковской галерее.
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Артем Кузьмин