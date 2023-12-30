Патриарх Кирилл выразил соболезнования семье убитого Романа Легойды

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что днём 29 декабря на обочине автодороги в Ленинском городском округе Московской области было обнаружено тело 90-летнего Романа Легойды. Правоохранительным органам удалось установить личность убийцы. Им был признан 25-летний Адам Щербаков, который сознался в содеянном и рассказал, что совершил преступление ради кражи 100 тысяч рублей.
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