В Кашире Музей кукол собрал более 700 экспонатов

Фото: администрация городского округа Кашира
В музее можно проследить историю игрушек со второй половины XIX века до наших дней. Большинство экспонатов относятся к 1950-1980-м годам. Особое внимание уделили советской игрушке, куклам и пупсам. На момент открытия музея в коллекцию входило всего 300 игрушек.
«Двери нашей библиотеки всегда открыты для экскурсий, общения, благотворительных подарков. Приходите в музей! Проведем экскурсию, ответим на вопросы, угостим вкусным чаем», —говорит заведующая городской детской библиотекой, филиалом «Библиотека-музей кукол» Ирина Селеменева.Также при библиотеке работает рукодельный кружок «Кукольное царство».
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