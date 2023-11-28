Каширские полицейские организовали фотопроект «Завтрак по ПДД»

Фото: администрация городского округа Кашира
Сотрудники Госавтоинспекции городского округа Кашира в дошкольном образовательном учреждении округа провели фотопроект «Завтрак по ПДД».
Ребятам предложили в домашней обстановке вместе с семьей приготовить блюдо к завтраку, оформив его по тематике безопасности дорожного движения, а заодно повторив правила дорожного движения.
Воспитанники детского сада поучаствовали в фотопроекте, а родители выразили благодарность за необычный формат разговоров о важном.
Ранее сообщалось, что на экскурсию в подмосковный Зарайск поехала группа участников проекта «Активное долголетие» из Каширы.
Экскурсанты прошли по улочкам древнего города и познакомились с архитектурой Зарайска. Люди старшего поколения узнали об основании города и его истории.
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Воспитанники детского сада поучаствовали в фотопроекте, а родители выразили благодарность за необычный формат разговоров о важном.
Экскурсанты прошли по улочкам древнего города и познакомились с архитектурой Зарайска. Люди старшего поколения узнали об основании города и его истории.
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Мария Фирсова