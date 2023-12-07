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В Королёве пройдет конструкторско-фантастический форум

07 декабря 2023, 11:03
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Конструкторско-фантастический форум «Фантастика в чертежах» состоится в городском округе Королёв. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие пройдет 9 декабря в Московской губернской универсальной библиотеке. В форуме примут участие школьники со всей Московской области.

В рамках проекта участники будут разрабатывать научные идеи и покажут свои знания в тематических квестах. Также школьников познакомят с особенностями ракетно-космической отрасли, ее научной и производственной составляющими и смогут послушать лекции от ученых, преподавателей и сотрудников предприятий, которые сегодня превращают фантастику в реальность.


Стоит отметить, что также для детей будет проведен масштабный квест на тему «Антропология в космосе» и сьёмки научного шоу, в рамках которого им предстоит защищать свои конструкторские проекты перед экспертами.

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Михалков предложил создавать в Московской области школьные театры
07 декабря 2023, 17:17

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Никита Михалков предложил губернатору Андрею Воробьёву подумать о возможности создания в Московской области школьных театров. Режиссёр высказал такую идею во время торжественной церемонии присвоения ему звания Почётного гражданина Московской области.
«Есть идея, чтобы это были не просто самодеятельные площадки. Эта идея пришла нашему Центру театра и кино, и даже уже нашлись заинтересованные люди, готовые принять в этом участие на профессиональном уровне. Ведь важно приобщать детей через театр, русскую классику к изучению истории увлекательным, творческим и креативным способом», – сказал Михалков
Он высказал уверенность в том, что, если бы Московская область начала реализовывать эту идею, она стала бы важной частью государственной программы.  
 
Ранее сообщалось, что Воробьёв присвоил Михалкову звание «Почётный гражданин Московской области». Церемония вручения соответствующего знака прошла в Российском фонде культуры, который возглавляет советский и российский режиссёр.
 
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Воробьёв присвоил Михалкову звание Почётного гражданина Московской области
07 декабря 2023, 17:05

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв присвоил Никите Михалкову звание «Почётный гражданин Московской области». Церемония вручения знака прошла в Российском фонде культуры, который возглавляет советский и российский режиссёр. На неё пригласили преподавателей и студентов Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.
«Никита Сергеевич, ваша семья, ваш род живет в Подмосковье. И вы делаете добрые дела, о которых, как, наверное, это и должно быть, многие не знают. Не место красит человека, а человек место. Мне кажется, вы так живёте, что украшаете любое место – и в качестве преподавателя, и как режиссёр, и актёр, которого мы очень любим. Но самое главное, вы человек с большой буквы», – сказал губернатор. 
Уже более 20 лет при поддержке Союза кинематографистов России, возглавляемого Никитой Сергеевичем, в Московской области ежегодно проводится Международный фестиваль KRASNOGORSKI. Это крупнейший спортивный киноконкурс Восточной Европы и стран СНГ. В нём участвуют только премьерные показы.

С 2004 года под кураторством Михалкова в Волоколамске проводится военно-патриотический фестиваль «Волоколамский рубеж». Также режиссёр является одним из инициаторов создания ежегодного кинофестиваля им. В. Тихонова «17 мгновений...» в Павловском Посаде, который проходит с 2017 года.
«Звание Почётного гражданина Московской области – очень дорогая награда. Я бесконечно благодарен руководству Подмосковья и лично Андрею Юрьевичу Воробьёву, с которым мы давно дружим. Я чувствую, что люди, живущие в области, ценят его вклад в развитие этого замечательного края, – сказал Михалков
Кроме того, он отметил, что Московская область – последний рубеж в Великой Отечественной войне, который имеет огромное значение для изучения истории страны, и подарил губернатору книгу стихов отца, писателя и поэта Сергея Владимировича Михалкова.
 
Никита Михалков не раз прославлял природу Московской области в своих работах – культовом фильме «Родня» (Звенигород, Пущино), картине «Свой среди чужих, чужой среди своих» (усадьба Марфино), «Утомлённые солнцем» (Бронницы, Одинцово и Балашиха), а также в ленте «Неоконченная пьеса для механического пианино», которая полностью снята в Пущине.

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#подмосковье
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В подмосковном краеведческом музее откроется фотовыставка «Интонация времени»
07 декабря 2023, 16:32

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Верейском историко-краеведческом музее открывается фотовыставка «Интонация времени». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка начнет принимать посетителей с 9 декабря в городском округе Наро-Фоминск. На ней будут представлены фотоработы Олега Бармы.

В рамках экспозиций гости смогут взглянуть на окружающий мир глазами фотографа. Автор, как наблюдательный человек, предлагает обратить внимание на красоту окружающей природы, которая кроется в небольших деталях: в цветах и травах, камнях, отражениях в лужах.

По словам Олега Бармы люди часто не замечают красоту природы, она как бы остается на периферии человеческого внимания. 

Стоит отметить, что возможность посетить выставку у жителей и гостей региона будет до 3 февраля 2024 года. Вход на выставку ​бесплатный.

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В Сергиевом Посаде продолжается реставрация собора Спасо-Вифанского монастыря
07 декабря 2023, 16:31

Фото: пресс-служба главного управления культурного наследия

В Сергиевом Посаде продолжается реставрация собора Сошествия Святого Духа Спасо-Вифанского монастыря. Об этом сообщила пресс-служба главного управления культурного наследия.
Сотрудники главного управления культурного наследия Московской области проверили ход работы по реставрации объекта культурного наследия регионального.

Собор в честь Сошествия Святого Духа был построен ещё в 1860-1866 годах. Здание представляет собой кирпичный двухэтажный пятиглавый собор с пятью престолами.  В 1929 году монастырь закрыли и его здания переданы детскому дому им. Ленина. 

 За годы советской власти всоборе были полностью разобраны завершения собора, своды, подпружные арки и верхние части стен. Над зданием была устроена новая вальмовая крыша, проведена перепланировка всех помещений, а также часть оконных и дверных проемов были заложены кирпичной кладкой,.

На данный момент ведутся штукатурные работы в интерьерах. Стоит отметить, что реставрацию ведется уже несколько лет.

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Андрей Воробьёв открыл первую областную конференцию директоров ДК и парков
07 декабря 2023, 14:43

Фото: Александра Степанова

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел торжественное открытие первой областной конференции директоров ДК и парков в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Конференция проходила в Доме правительства Московской области. В ней приняли участие лидеры креативных индустрий, менеджеры в сфере культуры, дизайнеры, архитекторы, эксперты по маркетингу и грантам со всей России.

«Для нас очень важно партнёрство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться - всегда важно, всегда полезно. <…>  Хочу пожелать всем участникам конференции благотворной работы, общения, знакомств», - поделился губернатор ​Московской области Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что в рамках конференции свыше 300 участников смогли обсудить самые насущные вопросы в сфере культуры, пройти образовательные лекции по шести тематикам, а также обменяться опытом и завести новые знакомства.

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Россиянка посмотрела с мужем-итальянцем советские фильмы и назвала его любимый
07 декабря 2023, 08:17

Фото: РИА Новости

Тревел-блогерша и путешественница посмотрела вместе с мужем-итальянцем советские и российские фильмы, и он назвал свой любимый.
Об этом девушка написала в личном блоге «тут вам не там» на платформе «Дзен». Больше всего итальянцу понравился «Служебный роман». 

«Симоне сказал, что фильм очень оригинальный, ничего похожего он в жизни не видел, игра актеров просто замечательная. Удивился и умению главной героини так изменить внешность»,-говорит россиянка. 
Итальянцу понравился фильм 2015 года «Битва за Севастополь». Он посчитал его шедевральным. 

«Очень сильный фильм, актеры замечательные. Переносит тебя в события тех лет. Один из лучших военных фильмов, которые я смотрел за всю жизнь»,-поделился впечатлением итальянец. 
А вот «Бриллиантовая рука» не слишком понравилась итальянцу. Россиянка обожает этот фильм и решила показать супругу. 

«Но либо из-за перевода, либо по каким-то другим причинам он его не особо зацепил»,-говорит россиянка. 
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#россия
#кино
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Для бойцов СВО появился сборник стихов
06 декабря 2023, 18:15

Фото: istockphoto.com/morgan23

Издание «Петербургский дневник» совместно с поэтами Александром Пелевиным, Анной Долгаревой и фондом «Смертельная русская речь» подготовили и выпустили сборник стихотворений для бойцов специальной военной операции на Украине.
Тираж сборника составил 2 тыс. экземпляров. Отмечается, что в него вошли произведения таких поэтов, как Анна Долгарева, Дмитрий Артис, Дмитрий Филиппов, Александр Пелевин, Игорь Никольский, Мария Ватутина, Дмитрий Молдавский, Игорь Караулов, Егор Сергеев и Влад Маленко, а продюсером здесь выступил журналист Артур Ходырев.

«Сейчас к печати и доставке бойцам готовится очередной тираж. Мы хорошо понимаем, что в боевых условиях газета является порой единственным способом получать информацию о жизни своего родного города. Поэтому, когда к нам обратились авторы сборника, которые сами поддерживают наших бойцов с идеей издать сборник поэзии, который всегда может быть под рукой и помочь морально в сложную минуту, мы с готовностью включились в эту работу», – прокомментировал главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

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Актёр Рожков назвал сериал «Слово пацана» плохим кино
06 декабря 2023, 17:49

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актёр Денис Рожков, исполнивший роль Дениса Антошина в сериале «Глухарь», назвал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» плохим кино про нехороших людей.
«Казанский феномен, о котором ведётся речь в проекте, я наблюдал лично, когда мне было 12 лет. Я тогда жил в Москве, но очень хорошо помню происходящее, потому что в столице происходило примерно то же самое, только в меньших масштабах. То есть тот беспредел я видел в жизни, поэтому в кино мне на него смотреть не нужно. Тем более в кино плохом, про тех людей и про то время», — объяснил в беседе с NEWS.ru свою позицию Рожков.

Ранее сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев прокомментировал претензии к сериалу.

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#кино
#сериал
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#мнение
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Смолов назвал сериал «Слово пацана» классным
06 декабря 2023, 15:13

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Форвард «Динамо» Федор Смолов заявил, что смотрит сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» и назвал его правдоподобным и классным.
«Мне очень нравится сериал. Надеюсь, его не запретят. По крайней мере, до окончания первого сезона, а все серии выпустят. Сейчас появляются статьи, пытаются сказать, что сериал повлиял на молодёжь, которая стала делиться на группировки и выяснять отношения. Но мне кажется, что конфликты присутствовали в нашей жизни и раньше, и не очень уместно связывать с выходом сериала. А сериал классный, правдоподобный», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Смолов.

Ранее сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев прокомментировал претензии к сериалу.

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