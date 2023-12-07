В Королёве пройдет конструкторско-фантастический форум

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Конструкторско-фантастический форум «Фантастика в чертежах» состоится в городском округе Королёв. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие пройдет 9 декабря в Московской губернской универсальной библиотеке. В форуме примут участие школьники со всей Московской области.
В рамках проекта участники будут разрабатывать научные идеи и покажут свои знания в тематических квестах. Также школьников познакомят с особенностями ракетно-космической отрасли, ее научной и производственной составляющими и смогут послушать лекции от ученых, преподавателей и сотрудников предприятий, которые сегодня превращают фантастику в реальность.
Стоит отметить, что также для детей будет проведен масштабный квест на тему «Антропология в космосе» и сьёмки научного шоу, в рамках которого им предстоит защищать свои конструкторские проекты перед экспертами.
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В рамках проекта участники будут разрабатывать научные идеи и покажут свои знания в тематических квестах. Также школьников познакомят с особенностями ракетно-космической отрасли, ее научной и производственной составляющими и смогут послушать лекции от ученых, преподавателей и сотрудников предприятий, которые сегодня превращают фантастику в реальность.
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Мира Полтева