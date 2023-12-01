Межрегиональный форум «Патриот – это Я» собрал в Подмосковье около 1 тыс участников

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Доме правительства Московской области состоялся II межрегиональный гражданско-патриотический форум «Патриот – это Я». География форума по сравнению с прошлым годом расширилась – на него, помимо участников из Подмосковья, приехали ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, Воронежской, Калужской, Владимирской областей. Всего – около 1 тыс человек.
«Хочу передать приветственные слова от нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва. Ребята, вы делаете очень важные дела – кто-то собирает гуманитарную помощь, кто-то пишет нашим бойцам трогательные письма, которые помогают им в трудную минуту, а кто-то занимается военной подготовкой и сохранением нашей исторической памяти. Вы – настоящие патриоты», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.Министр вручила награды губернатора. За многолетнюю плодотворную работу по поиску погибших защитников Отечества и увековечению их памяти почётную грамоту получил командир поискового отряда «Патриоты Московии» Владислав Рязанов.
«Я этим вопросом занимаюсь более 10 лет. Сперва стала восстанавливать фамилии по нашему Рузскому городскому округу, а потом установила ещё свыше 2000 фамилий по всей Московской области», – рассказала Барышева.Одним из спикеров форума стала спортсменка и военкор Марьяна Наумова. Она занимается гуманитарными проектами в Донбассе, помогает жителями прифронтовых территорий и российским военным.
«Сегодня я увидела замечательных юнкоров. Думаю, нам есть что обсудить, обменяться опытом. Работа военного корреспондента – это не то, что многие могли видеть в телеграм-каналах, в соцсетях, где так называемые военкоры рисуют красными стрелочками на картах, объявляют какие-то сборы и участвуют в словесных перепалках. На самом деле – это фронтовые дороги, опасные выезды, умение определить мину по свисту или работу какого-нибудь вооружения. Это истории наших героев, зачастую таких же молодых, как и мы. И задача военных корреспондентов – доносить правду», – сказала ведущая спецпроекта «Мы Живы» на Первом канале Марьяна Наумова.Также на форуме говорили о роли просветительской деятельности. По этой теме выступил профессор Финансового университета при правительстве, лектор российского общества «Знание» Дмитрий Винник.
«Такие форумы исключительно важны, потому что за последние 30 лет в мире сформировались ложные представления о патриотизме. Важно вернуть понимание молодым людям, что такое подлинный патриотизм. А это, в первую очередь, моральная готовность защищать Родину. И сегодня я говорил с ребятам именно об этом», – отметил Винник.Перед участниками форума также выступила директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова.
«В следующем году ребят ждёт много нового в центре. «Авангард» - крупнейшая методическая площадка, и одна из основных задач - формирование интересного контента и создание учебных программ. Например, сейчас уже на выходе находится наш онлайн-курс по управлению беспилотным летательным аппаратам, который к Новому году планируем презентовать. Также запустили новый интересный проект «День Авангарда в школе», – поделилась Борисова.Также на форуме состоялось торжественное награждение юных корреспондентов Московской области, победителей конкурса «Спецкор». На «Слёте активистов Часовых Постовиков» ролик «Медиа-Ю» выиграл в номинации «Самая популярная видеовизитка в социальных сетях».
Отметили и лучших руководителей военно-патриотических отрядов, местных отделений «Юнармии», победителей всероссийских конкурсов и игр. В Подмосковье в рядах юнармейцев сейчас – более 48 тыс ребят.
Как и в 2022 году, на форуме работала интерактивная выставка, которая знакомила с основными направлениями и самыми интересными проектами в сфере патриотики. На ней были представлены стенды «Юнармии», центра «Авангард», музейно-храмового комплекса Вооруженных сил России, «Волонтеёров Подмосковья», других проектов. Один из них - «Уголь Донбасса». Это ряд портретов героев СВО, созданных художником Сергеем Марченко.
В рамках форума была организована акция, в которой все желающие могли письма участникам СВО. В ближайшее время «Волонтёры Подмосковья» передадут их в зону проведения спецоперации в рамках «Доброго дела».
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