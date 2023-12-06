В Красногорске состоится концерт цикла «Шедевры классики»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Для гостей будет показаны искрометный калейдоскоп из вальсов и фрагментов популярных оперетт. Особенностью концерта является, что будут представлены вальсы разных эпох и стилей.
Стоит отметить, что в завершении программы покажут фрагментами из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик», а именно вальс цветов и вальс снежных хлопьев.
Начало мероприятия в 19:00. Подробную информация можно найти на официальном сайте ДК «Подмосковье».
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