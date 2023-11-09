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В Можайске откроется выставка «Первый историограф государства Российского»

09 ноября 2023, 10:41
Фото: пресс-служба администрации Можайского городского округа

Фото: пресс-служба администрации Можайского городского округа

В Бородинском музее начнет работать выставка «Первый историограф государства Российского». Об этом сообщила пресс-служба администрации Можайского городского округа.
Выставка будет посвящена 220-летней годовщине присвоения звания первого историографа Николаю Михайловичу Карамзину.

Основные экспозиции будут посвящены работе Карамзина «История государства Российского». Произведение стало первой систематической попыткой создать обширный исторический обзор, который основан на документальных источниках.


Гости выставки смогут познакомиться с уникальными документальными материалами, рукописями, фотографиями,а также экспонатами, которые связаны с жизнью и творчеством Карамзина.

Выставка начнет работать для посещения с 10 ноября в зале экспозиции «Бородинское поле. Вехи истории» Императорского дворца.

Стоит отметить, что билеты на выставку можно приобрести на официальном сайте музея.

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В Красногорске состоится концерт цикла «Шедевры классики»
06 декабря 2023, 14:02

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Заключительный концерт цикла «Шедевры классики» Московской областной филармонии пройдет в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Концерт пройдет 9 декабря в красногорском ДК «Подмосковье».

Для гостей будет показаны искрометный калейдоскоп из вальсов и фрагментов популярных оперетт. Особенностью концерта является, что будут представлены вальсы разных эпох и стилей. 

 Кроме этого, зрители смогут услышать арии и дуэты из оперетт двух других крупнейших композиторов — Имре Кальмана и Франца Легара. Исполнят произведения симфонический оркестр Московской областной филармонии «Инструментальная капелла», дирижер Иван Никифорчин, солисты — Елена Терентьева (сопрано), Иван Викулов (баритон), Концертный хор детской хоровой школы «Алые паруса» и заслуженный работник культуры РФ Елена Володина.

Стоит отметить, что в завершении программы покажут фрагментами из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик», а именно вальс цветов и вальс снежных хлопьев.

Начало мероприятия в 19:00. Подробную информация можно найти на официальном сайте ДК «Подмосковье».

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В Дни Эрмитажа на Дворцовой площади пройдёт масштабное шоу
05 декабря 2023, 18:58

Фото: istockphoto.com/Iuliia Leonteva

В период Дней Эрмитажа на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 9 и 10 декабря пройдёт в масштабное шоу.
Так, мультимедийное шоу будет посвящено 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга.

Кроме этого, пройдёт финал Всероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА».

«Нам было важно узнать, как живут видео- и медиахудожники в регионах. Мы стали думать, как их объединить на одной площадке, какая тема могла бы быть интересна всем. И решили, что они должны презентовать свое место силы, свою малую родину», – отметила в беседе с «Петербургским дневником» куратор Всероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА» Катерина Медынцева.

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В Балашихе работает выставка «Георгий Алексеев. На изломе эпох»
05 декабря 2023, 16:27

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Выставку «Георгий Алексеев. На изломе эпох» можно посетить в Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка проходит на базе историко-краеведческого музея в городе Балашиха.


Георгий Дмитриевич Алексеев является художником и скульптором, который «стоял» у истоков советского искусства. Большую часть жизни он прожил в Салтыковке на улице Малая Прудовая. Кроме этого, архивные работы художника считаются гордостью Историко-краеведческого музея.

В экспозиции выставки для посетителей представлены его эскизы и наброски графических работ, скульптурные композиции, а также документы и личные вещи. Также дополнением к экспонатам из архива стали репродукции картин, копии плакатов начала XX века и интерьерные бытовые комплексы. 

Стоит отметить, что  посетить выставку «Георгий Алексеев. На изломе эпох» можно до 17 декабря. Подробную информацию о выставке можно найти на официальном сайте музея. 

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#подмосковье
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В Подмосковье пройдет фестиваль «Рождественская сказка Федерации бокса России»
05 декабря 2023, 11:46

Фото: пресс-служба федерации бокса России

В Московской области состоится благотворительный фестиваль «Рождественская сказка Федерации бокса России». Об этом сообщила пресс-служба федерации бокса России.
Благотворительный фестиваль пройдет с 29 декабря 2023 по по 8 января 2024 года на базе городского пляжа города Серпухова.

Для участников будут организованы русские забавы, ледяные горки и современные аттракционы, полосы препятствий, кинотеатр и большой каток, а также VR-зоны и места для катания на тройках лошадей, оленях и даже на упряжках сибирских хаски.

Стоит отметить, что в рамках мероприятия пройдут гуманитарные акции, концерты с выступлениями звёзд российской эстрады, спектакли, встречи с любимыми героями русских сказок, квесты, а также мастер-классы с легендарными спортсменами.

Кроме этого для участников будет организован бесплатный трансфер на автобусах.

С подробностями о проведении фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте федерации бокса России.

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#горки
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Сценарист «Слова пацана» Золотарев прокомментировал претензии к сериалу
Сценарист «Слова пацана» Золотарев не увидел причин для запрета сериала
05 декабря 2023, 00:46

Фото: iStock/tatyana_tomsickova

Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о том, что «зло возвращается злом», а также почему на эту тропу вставать нельзя. Об этом пишет РБК со ссылкой на сценариста фильма Андрея Золотарева.
Он прокомментировал претензии к сериалу, заявив, что причин для его запрета не видит.

«Мы не рассматриваем это [хайп] как возможность привлечь внимание к сериалу, но это привлекает внимание к сериалу», — добавил Золотарев.

Он также отметил, что создателям «Слова пацана» совершенно не хочется, чтобы его связывали с криминалом. Золотарев рассказал, что идея фильма возникла у Крыжовникова, так как он интересуется историческим периодом конца 1980-х.

«Парадокс этого времени в том, что уже появились люди, «которые делят асфальт», но не появилось, что собственно делить», — заключил сценарист.

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Лучшим гастрономическим сувениром России стало подмосковное варенье из огурцов
04 декабря 2023, 17:25

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Подмосковное варенье из огурцов получило звание лучшего гастрономического сувенира России. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
IX Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проходил с 1 по 3 декабря в Тверской области.

По итогам конкурса в номинации «Гастрономический сувенир» победителем стало Предприятие «Огуречная столица» из городского округа Луховицы.

«<…>В финальном этапе конкурса приняло участие более 600 авторов из 60 регионов страны. По оценкам экспертов, предприятие из Луховиц Московской области стало лучшим в номинации «Гастрономический сувенир», представив жюри и гостям свою уникальную продукцию - сладости из огурцов. Это и варенье, и зефир, и огурец в шоколаде. Я поздравляю производителей Подмосковья с победой в номинации, желаю дальнейшего развития и успехов», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что луховицкое предприятие представило на конкурс классические варенье из огурцов несколько вкусов: классическое, с яблоком, пряное для иммунитета«Царское». Также гости смогли попробовать мармелад из огурца с яблоком, лаймом и мятой, цитрусами и пряностями и имбирем и лимоном. 

Кроме этого, предприниматели привезли ассорти зефира с огуречной начинкой.

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Мытищинский музей стал победителем на форуме «Точки притяжения»
04 декабря 2023, 15:04

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Мытищинский историко‑художественный музей стал победителем форума «Точки притяжения». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Форум «Точки притяжения» является проектом для пространств во всех регионах России. Он проходил в рамках проекта на международной выставке «Россия» на базе ВДНХ, где были подведены итоги работы проекта за 2023 год.

 В номинации «Историческое воссоздание» одним из победителей является Мытищинский историко-художественный музей. Его признали одним из лучших пространств для развития и взаимодействия молодежи, а также местом притяжения для них.

Стоит отметить, что на торжественной церемонии награждения присутствовал советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Олег Макаров, который отметил перспективность развития проекта «Точки притяжения» и его участников.

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#россия
#форум
#итоги
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#мытищи
#подмосковье
#проект
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За выходные 14 тысяч человек посетили ледовые шоу «Чемпионы» в Подмосковье
04 декабря 2023, 14:59

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Ледовые представления «Чемпионы» Авербуха за прошедшие выходные дни в Подмосковье посмотрели 14 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства
С начала декабря в Московской области проводятся традиционные бесплатные показы представлений на льду в рамках проекта «Зима в Подмосковье». За минувшие выходные их посмотрели около 14 тысяч человек.

«Ледовые представления на открытом воздухе под руководством наших чемпионов Ильи Авербуха и Татьяны Навки вот уже третий сезон подряд становятся любимыми и долгожданными мероприятиями «Зимы в Подмосковье». <…>В этом сезоне мы проводим 39 ледовых спектаклей в 31 городском округе. Стараемся расширять географию проекта, чтобы прославленных фигуристов смогли увидеть даже на самых отдаленных наших территориях», – поделился министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Стоит отметить, что вскоре жители и гости Подмосковья смогут насладиться спектаклем «Байки русской балалайки» от команды Татьяны Навки. ​Подробнее о программе выступлений можно узнать на официальном туристическом портале Подмосковья.

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#подмосковье
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#министр
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Гала‑шоу «Чемпионы» состоялось на ледовой арене в Мытищах
04 декабря 2023, 12:22

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Ледовую арену в Мытищах открыло яркое гала‑шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Шоу с участием звёзд фигурного катания проходило на катке перед Дворцом культуры «Яуза».

«Дорогие жители и гости округа, сегодня мы с вами открыли эту ледовую арену и новый зимний сезон выступлением наших лучших и замечательных чемпионов по фигурному катанию, принявшими участие в шоу Ильи Авербуха. Пусть эта зима каждому из нас дарит незабываемые эмоции и впечатления, а новый каток – больше возможностей провести время с семьей, друзьями и близкими. Друзья, поздравляю вас с началом зимы и желаю самого хорошего настроения», – отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Также мероприятие посетил олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, обладатель кубка по хоккею СССР и Канады, Почетный житель нашего округа Виктор Шалимов.

Стоит отметить, что жители округа с восхищением смотрели за эффектными номерами на льду, которые выполняли настоящие профессионалы своего дела.

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