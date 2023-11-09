В Можайске откроется выставка «Первый историограф государства Российского»

Фото: пресс-служба администрации Можайского городского округа
Основные экспозиции будут посвящены работе Карамзина «История государства Российского». Произведение стало первой систематической попыткой создать обширный исторический обзор, который основан на документальных источниках.
Выставка начнет работать для посещения с 10 ноября в зале экспозиции «Бородинское поле. Вехи истории» Императорского дворца.
Стоит отметить, что билеты на выставку можно приобрести на официальном сайте музея.
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