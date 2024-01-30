В Петербурге откроется пространство «Тайная комната»

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По площади «Тайная комната» займёт около 107 кв. м.
«У этого помещения очень интересная планировка: здесь три этажа, и мы обустроили всё так, чтобы гости сначала попадали в гостиную Грифиндора, а потом спускались в слизеринский подвал. Лестницы у нас как в настоящем Хогвартсе: на них нужно быть предельно внимательными. Ещё у нас есть длинный и довольно узкий коридор, обнаружить который не так-то просто. Это делает его идеальным для проведения квестов и тематических выставок», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» худрук и режиссёр театра «Небесные бродяги» Илья Лошаков.
Отмечается, что пространство будет работать со вторника по воскресенье включительно с 14:00 до 22:00.
Ранее в Санкт-Петербурге прошёл международный поэтический марафон «Блокадной вечности страницы», посвящённый 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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