В Петербурге откроется выставка «Жизнь-Кино»

Фото: istockphoto.com/Chinnapong
В Санкт-Петербурге 20 декабря на Ленфильме состоится открытие выставки «Жизнь-Кино».
Отмечается, что выставка будет посвящена творчеству народного артиста РСФСР Виталия Мельникова.
Как передаёт «Петербургский дневник», выставка расскажет о судьбе и творческом пути режиссёра, а главную тему мероприятия задаст «Кинолента времени».
Выставка откроется 20 декабря в 18:00, а через час состоится её торжественное открытие на киностудии «Ленфильм». В завершение вечера будет показана картина «Мама вышла замуж». Для того, чтобы попасть на открытие, необходимо зарегистрироваться.
При этом, с 21 декабря выставку можно будет посещать с 12:00 до 20:00.
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Как передаёт «Петербургский дневник», выставка расскажет о судьбе и творческом пути режиссёра, а главную тему мероприятия задаст «Кинолента времени».
При этом, с 21 декабря выставку можно будет посещать с 12:00 до 20:00.
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Мелисса Тимофеева