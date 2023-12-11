В Подмосковье откроется выставка «Фотолетопись жизни Льва Толстого»

Фото: istockphoto / IKvyatkovskaya
В Дмитрове откроется выставка «Фотолетопись жизни Льва Толстого». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка откроется 12 декабря в Центре культурного развития «Яхромский» в Дмитровском городском округе.
Экспозицию посветят жизни и творчеству русского писателя Льва Николаевича Толстого. Гости дома культуры смогут поближе познакомиться с интересными фактами из жизни творца. В основном ДК специализируется на разнообразных услугах социокультурного, просветительского и развлекательного характера для жителей и гостей округа, которые направлены на нравственное, патриотическое, эстетическое и экологическое воспитание населения, а также пропаганду здорового образа жизни.
Стоит отметить, что выставка будет работать до 31 января 2024 года. Приобрести билеты можно в доме культуры.
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Экспозицию посветят жизни и творчеству русского писателя Льва Николаевича Толстого. Гости дома культуры смогут поближе познакомиться с интересными фактами из жизни творца. В основном ДК специализируется на разнообразных услугах социокультурного, просветительского и развлекательного характера для жителей и гостей округа, которые направлены на нравственное, патриотическое, эстетическое и экологическое воспитание населения, а также пропаганду здорового образа жизни.
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Мира Полтева