В Петропавловской крепости откроется Музей археологии

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При этом, Музей будет филиалом Государственного музея истории Санкт-Петербурга.
«История появления музея археологии связана с Охтинским мысом. Там проводятся археологические изыскания, достают предметы, они хранятся в разных местах, большое количество – в Эрмитаже. Нам нужен музей археологии. Был подготовлен доклад президенту, и он поддержал эту инициативу», – отметил в беседе «Петербургским дневником» вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
Сейчас филиал музея расположен в Невской куртине Петропавловской крепости и занимает 420 кв. м.
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