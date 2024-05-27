В Подмосковье покажут три фильма, посвященные Великой Отечественной Войне

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В Московской области к 22 июня и 3 сентября пройду показы документальных фильмов о Великой Отечественной Войне. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Фильмы покажут с целью патриотического воспитания.
«Показ фильмов «Мы в садовника играли…», «Чума. Хроники Третьего рейха», «Писательская рота» состоятся в рамках XIII Международного патриотического фестиваля «Борис Коценко представляет». Автор сценария и режиссер фильмов — Максим Кузнецов. Показы пройдут в образовательных учреждениях, летних детских лагерях и учреждениях культуры — библиотеках, музеях, дворцах культуры, кинотеатрах, парках», — говорится в сообщении.
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