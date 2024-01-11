Глава Гильдии актёров кино РФ Гущина о Соломине: «Мы потеряли великого человека»

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Директор Гильдии актёров кино России, заслуженный работник культуры Валерия Гущина назвала большой потерей смерть народного артиста СССР Юрия Соломина.
Она также охарактеризовала артиста как интеллигентного, высокообразованного и чрезвычайно талантливого человека.
Также Гущина поделилась воспоминаниями о встрече Юрия Соломина с молодёжью в Доме кинематографистов, которая произошла несколько лет назад.
Сообщается, что прощание с Юрием Соломиным начнётся на основной сцене Малого театра в понедельник, 15 января. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, артист будет похоронен на Троекуровском кладбище.
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Также Гущина поделилась воспоминаниями о встрече Юрия Соломина с молодёжью в Доме кинематографистов, которая произошла несколько лет назад.
«Меня поразило, что современная, ультрамодная молодёжь при первых его словах встала и благодарила его за то, что он пришёл, уже пожилой человек. И он разговаривал с ними не сидя, а именно стоя, выражая уважение к тем, кто собрался его послушать. Это было просто потрясающе. Мы потеряли действительно величайшего художника, великого человека, великого творца. Светлая память», — отметила в беседе с RT Гущина.
Сообщается, что прощание с Юрием Соломиным начнётся на основной сцене Малого театра в понедельник, 15 января. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, артист будет похоронен на Троекуровском кладбище.
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Мелисса Тимофеева