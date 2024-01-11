Радио1
Главная / Новости / Культура/ Глава Гильдии актёров кино РФ Гущина о Соломине: «Мы потеряли великого человека»

Глава Гильдии актёров кино РФ Гущина о Соломине: «Мы потеряли великого человека»

11 января 2024, 14:53
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Директор Гильдии актёров кино России, заслуженный работник культуры Валерия Гущина назвала большой потерей смерть народного артиста СССР Юрия Соломина.
Она также охарактеризовала артиста как интеллигентного, высокообразованного и чрезвычайно талантливого человека.

Также Гущина поделилась воспоминаниями о встрече Юрия Соломина с молодёжью в Доме кинематографистов, которая произошла несколько лет назад.


«Меня поразило, что современная, ультрамодная молодёжь при первых его словах встала и благодарила его за то, что он пришёл, уже пожилой человек. И он разговаривал с ними не сидя, а именно стоя, выражая уважение к тем, кто собрался его послушать. Это было просто потрясающе. Мы потеряли действительно величайшего художника, великого человека, великого творца. Светлая память», — отметила в беседе с RT Гущина.

Сообщается, что прощание с Юрием Соломиным начнётся на основной сцене Малого театра в понедельник, 15 января. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, артист будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Читайте также:

Умер художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин

Названа предварительная причина смерти Юрия Соломина

Умер бывший председатель Конституционного суда России Баглай
#память
#человек
#артист
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Драпеко выразила глубокие соболезнования в связи со смертью Соломина
11 января 2024, 15:20

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Юрия Соломина.
Она отметила, что для миллионов граждан Соломин был и остаётся одним из самых любимых артистов. Драпеко добавила, что артисту даже в тяжёлые для страны годы всегда удавалось держать высокую планку, а Малый театр под его руководством был нравственным ориентиром для людей.

«Тех, кто видел его театральные работы, тех, кто видел его киноработы. Он — один из самых любимых артистов. Останется таким на десятилетия, пока будут идти его фильмы. Искренние соболезнования миллионам зрителей, его почитателям, его близким и артистам его театра», — заключила в беседе с RT Драпеко.

Читайте также:

Глава Гильдии актёров кино РФ Гущина о Соломине: «Мы потеряли великого человека»

Умер художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин

Названа предварительная причина смерти Юрия Соломина
#соболезнования
#артист
#смерть
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Икона Матроны Московской со Сталиным, хранящаяся в Тбилиси, будет переписана
11 января 2024, 13:27

Фото: iStock/Denis Kabanov

Икона Матроны Московской, на котором также изображён бывший генеральный секретарь СССР Иосиф Сталин, должна быть переписана, об этом сообщили в Патриархии Грузии.
«Так как встреча Иосифа Сталина со Святой Матроной из-за недостаточных доказательств не включена в канонические тексты ее жизни, не признана Русской православной церковью, которая признала ее святой и провела специальное исследование в связи с этим вопросом, обязательным является поменять этот эпизод и учесть другие детали иконописания», — сообщается в заявлении Патриархии.

Напомним, икона хранится в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы - Самеба.

Икона, на которой Матрона Московская благославляет Иосифа Сталина, была создана в 2008 году. Она была написана художником-иконописцем Ильей Пивником по инициативе игумена Евстафия (Жакова). Сперва она хранилась в Храме святой равноапостольной княгини Ольги в Стрельне, однако, после разгоревшегося скандала, её убрали из православного храма.

Читайте также:

СПЖ: В Волынской области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ

ТВЦ: Икону «Троица» Рублёва можно увидеть в храме Христа Спасителя до 23 июня

Путин рассказал о возвращении иконы мученицы Екатерины из США в Россию
#икона
#санкт-петербург
#грузия
#храм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин
11 января 2024, 13:00

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

В Москве скончался Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин, об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
В ноябре 2022 года Соломин попал в больницу с инсультом и с того времени оставался под наблюдением врачей. 11 января 2024 года, на 89 году жизни, артист скончался.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподавал актёрское мастерство в высшем театральном училище имени Щепкина. За свою акрьеру он успел сыграть почти в 60 фильмах и сериалах, таких как: «Обыкновенное чудо», «Школьный вальс», «Музыканты одного полка» и других.

Помимо этого, Соломин занимал должность художественного руководителя Государственного академического Малого театра.

Читайте также:

РИА: В Таиланде умер российский журналист Михаил Войтенко

В Москве умер писатель Харитонов

Умер певец Билоножко, который исполнял песню «Городские цветы»
#артист
#смерть
#москва
#театр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кинокритик Шнейдеров раскритиковал российские киноновинки
10 января 2024, 20:34

Фото: istockphoto.com/shironosov

Кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что снятое в России в 2023 году кино в большей своей части оказалось неинтересно зрителям.
Он отметил, что об этом свидетельствует то, что большинство новых отечественных фильмов провалились в прокате.

«Что касается российской киноиндустрии, то она состоит из пары-тройки блокбастеров и порядка 90% провальных в прокате, никому ненужных кинопроизведений. Из 192 фильмов, вышедших в прокат за 2023 год, окупился 21 фильм», — высказал своё мнение в беседе с Pravda.Ru Шнейдеров.

При этом, популярность фильма «Холоп-2» кинокритик объяснил тем, что зрители любят лёгкое развлекательное кино.

Читайте также:

Кинокритик Сычев объяснил успех фильма «Холоп-2»

Гендиректор «Формулы кино» назвал самые ожидаемые фильмы 2024 года

«Союзмультфильм» обратился в СКР из-за прав американских компаний на «Чебурашку»
#кино
#зрители
#фильм
#прокат
#мнение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В вестибюле отремонтированной «Ладожской» в Петербурге откроют выставку
10 января 2024, 20:13

Фото: istockphoto.com/Asim Ali

В Санкт-Петербурге вместе с открытием после ремонта станции метро «Ладожская» в вестибюле начнёт работу небольшая экспозиция.
Благодаря выставке люди смогут познакомится с музеями Петербурга и Ленинградской области, которые сохраняют память о подвиге водителей ледовой трассы Дороги жизни.

«Отдельный стенд посвящён деятельности советского инженера Ивана Зубкова, который должен был строить метро Ленинграда, но сделать удалось немного – с началом Великой Отечественной войны он был призван в Красную армию. Он руководил созданием оборонительных сооружений на Лужском рубеже. В декабре 1942 года под его руководством началось строительство железнодорожной ледовой переправы через Ладожское озеро. Кроме того, в январе 1943 года под руководством Зубкова за 15 дней был построен 33-километровый участок железнодорожного пути Шлиссельбург – Поляны (Дорога Победы)», – поделился с «Петербургским дневником» специалист научно-просветительского отдела Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Никита Савула.

Отмечается, что выставка продлится год.

Читайте также:

Уличный фестиваль «Новогодняя Коломна» собрал более 21 тыс человек

В Кашире рассказали об уникальном экспонате местного краеведческого музея

Выставка «Россия» побила новый рекорд посещаемости
#метро
#выставка
#дороги
#память
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кашире рассказали об уникальном экспонате местного краеведческого музея
10 января 2024, 17:11

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Каширском краеведческом музей хранится уникальная пломба суконной фабрики братьев Фёдора и Петра Поповых. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«В музее можно увидеть настоящую текстильную пломбу с клеймом фабрики братьев Поповых – «ФБП Кашира». Фабрику основали в 1817 году, её корпуса были разбросаны по всему городу. Механизмы приводились в действие мельницами-колотовками, работавшими на воде родников», – говорится в сообщении.
Пломбу можно найти в купеческом зале музея.
«Почтенный фабрикант Фёдор Попов умел без малейшаго стеснения для других горожан воспользоваться богатейшим ключём одного из здешних колодезей, вода котораго до излияния в Оку переходит поочерёдно во все фабричныя здания, расположенныя уступом по склону горы, и приводит в движение все машины, могущия обойтись без паров», – говорится в старинной летописи.
В администрации добавили, что в купеческом зале также можно увидеть изготовленные в Кашире турецкие курительные трубки, фрагмент перламутрового изразца из Успенского собора, медную мерную кружку, стул братьев Тонет и многое другое.

Читайте также:

Каширская мастерица Вера Карпова представила выставку картин из бумажной лозы

Новогодние праздники в подмосковных ДК посетили более 940 тыс человек

В Котельниках пройдет гала-концерт творческих коллективов
#кашира
#искусство
#культура
#музей
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Каширская мастерица Вера Карпова представила выставку картин из бумажной лозы
10 января 2024, 17:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В библиотеке Каширы открылась выставка картин из бумажной лозы местной мастерицы Веры Карповой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Из лозы можно плести корзины, картины, вазы и многое другое. Узнать, как это происходит, можно в библиотеке-музее кукол, где открылась выставка картин каширской мастерицы Веры Ивановны Карповой. Она умеет делать кукол, работать в технике пэчворк, вязать, изготавливать картины из папье-маше в плетёных рамах из бумажной лозы и многое другое», – говорится в сообщении.
В администрации пригласили жителей и гостей Каширы на выставку редких работ.

Читайте также:

Новогодние праздники в подмосковных ДК посетили более 940 тыс человек

В Котельниках пройдет гала-концерт творческих коллективов

В Подмосковье проводят опрос по качеству образования в сфере культуры
#кашира
#культура
#выставка
#художник
#картины
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новогодние праздники в подмосковных ДК посетили более 940 тыс человек
10 января 2024, 13:35

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Более 7 тысяч праздничных мероприятий провели культурно-досуговые учреждения Подмосковья в период с 25 декабря по 8 января, зрителями представлений стали более 940 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Больше всего гостей принял культурно-просветительский центр «Дубровица» в Подольске. Там 12 раз был показан спектакль «Тайна пропавших писем», который посмотрели около 8 тысяч зрителей», — отмечается в сообщении
Кроме того, в Павловском Посаде провели десять новогодних праздников для детей из семей участников СВО, многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Эти праздники посетили более 4 тысяч ребят. А благотворительную ёлку главы Павло-Посадского округа провели для 500 детей.
Всего в Московской области начитывается 884 культурно-досугового центра, в них работает более 13 тысяч клубов по интересам.

Читайте также:
В Подмосковье свыше 200 тысяч человек посетили катки под открытым небом

Жителям Подмосковья рассказали, как безопасно встретить Старый Новый год

В Котельниках пройдет гала-концерт творческих коллективов
#подмосковье
#концерт
#спектакль
#праздники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Котельниках пройдет гала-концерт творческих коллективов
10 января 2024, 11:55

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Дом культуры «Белая Дача» приглашает на гала-концерт творческих коллективов. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие состоится 13 января в в доме культуры «Белая Дача» городского округа Котельники.

«Зрителей ждет большой новогодний концерт коллективов Культурного комплекса «Котельники». Артисты покажут свое мастерство и профессионализм в разных направлениях творческой деятельности», - поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что на базе дома культуры «Белая Дача» проводятся областные и городские праздники и мероприятия, концерты популярных артистов и творческих коллективов, театральные спектакли, а также цирковые представления.

Начало гала-концерта в 12:00. Подробности о мероприятии и билетах можно найти на официальном сайте ДК.

Читайте также:

В Подмосковье проводят опрос по качеству образования в сфере культуры

Кинокритик Сычев объяснил успех фильма «Холоп-2»

Ёлку Федерации бокса России в Серпухове посетили более 175 тыс человек
#котельники
#дача
#концерт
#дк
#праздники
#мероприятия
#дома
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф