В Подмосковье пройдет ежегодный зимний фестиваль «Самоварное настроение»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Ежегодный зимний фестиваль «Самоварное настроение» 3 февраля пройдёт в подмосковном парке. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие состоится в парке «Сестрорецкий» в Клину.
После открытия гости парк смогут принять участие в конкурсе по растопке самоваров на скорость, посетить интерактивную выставку старинных самоваров из личных коллекций клинчан, а также будут работать различные фотозоны.
Стоит отметить, что в 13:00 начнется концертная программа с участием ансамбля «Борода Folk». кроме этого, на мероприятии будут работать фудкорты, где можно будет попробовать ароматный чай и сладости.
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«На празднике посетители смогут познакомиться с русскими чайными традициями. Темой фестиваля этого года стала «Карамельная история». В зоне амфитеатра в 12:00 пройдёт торжественное открытие фестиваля. Гостей в это время ждет театрализованная музыкальная программа при участии ансамбля «Поляне», - поделились в министерстве.
Стоит отметить, что в 13:00 начнется концертная программа с участием ансамбля «Борода Folk». кроме этого, на мероприятии будут работать фудкорты, где можно будет попробовать ароматный чай и сладости.
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Мира Полтева