В Подмосковье стартовал конкурс «Лучший по профессии»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Конкурс состоит из двух этапов. Первый это прием документов в министерстве с 1 по 29 декабря 2023, а второй — рассмотрение конкурсной комиссией документов работников сферы культуры до 1 февраля 2024 года.
Стоит отметить, что победители конкурса смогут получить премии в размере от 200 тысяч до 350 тысяч рублей. Сумма денежного вознаграждения будет зависеть от номинации участника.
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