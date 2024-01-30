В Подмосковье стартовал конкурс на субсидии для проектов в сфере культуры

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО
Конкурс на предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере культуры стартовал в Московской области, деньги будут выделены из бюджета региона, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Подмосковья.
«На субсидию могут претендовать НКО, не являющиеся государственными учреждениями и реализующие проекты в сфере культуры на территории Московской области», — отмечается в сообщении.Приём заявок на субсидию будет завершён 27 февраля в 17:00. Сам конкурс закончится 1 июня текущего года, по его итогам НКО получат средства на реализацию своих проектов.
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