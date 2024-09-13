Выставка «Экипажи в собрании музея» состоится в Сергиевом Посаде

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
На празднике урожая в Пущине выберут самое оригинальное огородное пугало
21 сентября в Егорьевске состоится выставка работ Вадима Ветлина
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Фото: пресс-служба организаторов выставки
«Это международная выставка дизайна интерьеров и технологий, направленная на воссоединение с историческими и культурными корнями через современные интерьерные решения. В центре внимания выставки — Россия и её многочисленные регионы. Участники выставки — проводники русских традиций и региональной уникальности. Именно они диктуют моду на актуальную «русскость» и предлагают новые сценарии для проектирования интерьеров на 2025 год», – отмечается в сообщении.Планируется, что церемонию открытия выставки посетят министр культуры России Ольга Любимова.
Фото: iStock / Christine_Kohler
«Праздник станет настоящим торжеством для всех любителей природы и сельского хозяйства. Участников и гостей ждут увлекательные конкурсы, дегустации, концерт местных творческих коллективов и приглашённых артистов, а также народное голосование в различных номинациях», – отметили в ведомстве.Там пояснили, что одной из самых интересных номинаций станет «ОГОродный чемпион». Участники смогут представить самый большой овощ, выращенный на собственном участке или в СНТ в этом сезоне.
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
«Зелёная ДАРмарка» — это прекрасная возможность не только обменяться растениями и овощами, но и пообщаться с теми, кто разделяет ваши интересы, узнать секреты хорошего урожая и просто приятно провести время в компании единомышленников», — отмечают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
«Мы рассчитываем на вашу поддержку. Видя ваши глаза в зрительном зале, мы чувствуем подъём. Это укрепляет нас и заставляет двигаться дальше. Следующий, 39-й, сезон, мы обязательно встретим вместе с вами в обновлённом здании театра «ФЭСТ», – сказал Шаповалов.Героями телевизионного шоу «Прощение Фемиды» становятся преступники, отбывающие сроки в тюрьмах тоталитарного государства. Все они нарушили закон, но лишь один совершил самое тяжкое преступление. Кто именно сделал это, предстоит выяснить участникам шоу. Цена победы – свобода.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«В полдень в парке соберутся более 430 участников из 20 городских округов, чтобы принять участие в конкурсной программе. Оценивать конкурсантов будет жюри во главе с художественным руководителем ансамбля «Русская душа», народной артисткой России Людмилой Николаевой. Гости фестиваля увидят выступление 60 лучших коллективов и исполнителей Подмосковья», – говорится в сообщении.Для посетителей также подготовят интерактивные площадки, мастер-классы, тематические фотозоны.
Творческое сообщество «Энтузиасты». Автор: Екатерина Шевченко
«Это заключительное мероприятие в летнем сезоне. В прошлом году у нас была многосерийная история из четырех мероприятий, в этом году мы решили повторить этот формат — как сериал. Прошло уже три больших городских фестиваля тематических, сейчас финальный музыкальный фест, где будет концерт, множество мастер-классов и выставок для горожан, творческих людей и семей с детьми», — сообщила собеседница.
«Это будет спектакль-бродилка по всей территории фабрики. Уникальная история, творческий эксперимент для нас. Горожане увидят фабрику в новом свете и сказки братьев Гримм в новом прочтении. Спектакль развернется на пяти площадках-сценах. Будут удивительные костюмы, которые создаются именно для этого спектакля из подручных средства. Также материалы предоставили резиденты фабрики. Такой своеобразный средневековый карнавал получится», — поделилась соорганизатор творческого сообщества «Энтузиасты».
«Еще ждет гостей большой музыкальный концерт, диджей. Балашихинский клуб астрономов вместе с профессором будет показывать небо через телескоп», — поделилась программой фестиваля собеседница.Творческое сообщество «Энтузиасты». Автор: Екатерина Шевченко
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Фото: iStock/avdyachenko
«Я включил в эту программу все мои любимые мелодии, которые уже звучали в предыдущих выпусках. Слушатели смогли насладиться песней моряков из рок-оперы «Юнона и Авось» (0 ). Я раскрыл несколько секретов, например, кому принадлежат женский и мужской голоса, которые объявляют рубрики в моей программе. Было много всего интересного», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Ильченко.
«В России всегда сложные времена. Всегда дефолты, всегда какие-то проблемы. Такое время — очень озлобленное и вседозволенное. В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», — приводит «Царьград» слова певицы.