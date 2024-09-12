На празднике урожая в Пущине выберут самое оригинальное огородное пугало

Фото: iStock / Christine_Kohler
В Пущине на площади центра культурного развития «Вертикаль» 14 сентября пройдёт праздник урожая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«Праздник станет настоящим торжеством для всех любителей природы и сельского хозяйства. Участников и гостей ждут увлекательные конкурсы, дегустации, концерт местных творческих коллективов и приглашённых артистов, а также народное голосование в различных номинациях», – отметили в ведомстве.Там пояснили, что одной из самых интересных номинаций станет «ОГОродный чемпион». Участники смогут представить самый большой овощ, выращенный на собственном участке или в СНТ в этом сезоне.
Помимо этого, будут проведены конкурсы на лучший букет из садовых цветов, самое оригинальное огородное пугало. Также будут определены лучшие детские работы на тему овощей, А на конкурс «Сдобные фантазии» участники представят блюда с использованием овощей или фруктов.
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Читайте также:
Производство сливочного масла в Подмосковье за год нарастили на 16%
Производство сыров в Московской области за год выросло на 16%
Подмосковные производители питания представили продукцию на выставке в Стамбуле
Лора Луганская