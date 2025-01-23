В Ступине после масштабного капремонта торжественно открыли Дворец культуры

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В городском округе Ступино после завершения капитального ремонта открыли Дворец культуры. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«Осенью мы открывали в Ступине после ремонта Детскую школу искусств, а теперь открываем обновлённый Дворец культуры. При ремонте ДК, строительство которого началось ещё до войны, нам было важно сохранить исторические интерьеры, но при этом сделать пространство современным и комфортным, обновить коммуникации, кровлю, установить оборудование, чтобы ещё долгие годы здесь кипела творческая жизнь. 70-летие в 2026 году ДК отметит уже в обновленном здании», – отметил на торжественной церемонии министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Дворец культуры является центром развития художественной самодеятельности и народного творчества муниципалитета. В его стенах работают кружки и студии различной направленности для детей и взрослых.
«Занятия пользуются большой популярностью у жителей. Кроме того, ДК является главной театрально-концертной площадкой округа. Здесь проходят концерты, спектакли, праздничные мероприятия. Поэтому обновление и техническое переоснащение здания стали важной задачей Министерства культуры и туризма Московской области и администрации городского округа», – рассказал глава муниципалитета Сергей Мужальских.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В ходе капремонта были выполнены отделочные работы во всех помещениях, причём исторические интерьеры удалось сохранить. В Большом зале установили кресла из массива дуба, смонтировали новую механику сцены, звуковое и световое оборудование. Приобрели два рояля. Также заменили инженерные коммуникации, провели ремонт фасада и кровли, смонтировали архитектурную подсветку, благоустроили территорию вокруг ДК. Объект оснастили новой мебелью и оборудованием.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Директор Дворца культуры Юлия Шалыгина провела для гостей экскурсию по обновлённому зданию. На церемонии торжественного открытия состоялся концерт симфонического оркестра Ступинской филармонии, посвящённый 95-летию композитора Александры Пахмутовой.
Как напомнили в министерстве, Дворец культуры был построен в 1956 году. Сейчас в учреждении действуют 24 клубных формирования, где занимаются более 600 человек.
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