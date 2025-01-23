Подмосковье вместе с РВИО завершит реконструкцию усадьбы Татищева в 2026 году

Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Московская область вместе с Российским военно-историческим обществом в 2026 году завершит реконструкцию усадьбы Татищева под Солнечногорском. Об этом стало известно на заседании Попечительского Совета РВИО, участие в котором принял губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Глава региона рассказал о проектах, которые Подмосковье проводит вместно с Российским военно-историческим обществом. Один из главных – воссоздание исторической усадьбы Татищева, где завершал свой фундаментальный труд основоположник русского источниковедения, выдающийся государственный деятель Василий Никитич Татищев.
В 2023 году была отремонтирована прилегающая к усадьбе автодорога, проложена удобная и безопасная тропа к Рождественскому погосту, установлен памятник Татищеву. Рядом появилась всесезонная библиотека. В конце прошлого года была открыта Аллея правителей России – скульптурная композиция Зураба Церетели из 43 бюстов исторических личностей, руководивших страной за более чем тысячелетний период.
Он также отметил большую помощь Андрея Воробьёва.
Преобразится и территория и рядом с усадьбой Чернышёвых в Лыткарине. Ранее там располагалось заброшенное здание детсада. Его уже демонтировали и до конца года проведут благоустройство. На площади свыше 1 га появится сквер с аллеями и прогулочными дорожками, детской и спортивной площадками, зоной с навесом для игры в шахматы, амфитеатром и ротондой. На территории установят памятник учителю и наставнику Петра I Никите Моисеевичу Зотову.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Еще один совместный проект Московской области и РВИО – установка стел в населённых пунктах, которым Указом президента присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». В Подмосковье их три – Коломна, Ступино и Подольск. В местах установки стел созданы уютные пространства для комфорта посетителей.
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Глава региона рассказал о проектах, которые Подмосковье проводит вместно с Российским военно-историческим обществом. Один из главных – воссоздание исторической усадьбы Татищева, где завершал свой фундаментальный труд основоположник русского источниковедения, выдающийся государственный деятель Василий Никитич Татищев.
«Усадьба в городском округе Солнечногорск лежала в руинах, а сейчас преображается. Мы благоустроим территорию. Там всё будет красиво, комфортно для отдыха и времяпрепровождения с друзьями, c семьёй, для тех, кто хочет лучше познакомиться с историей нашей страны. Сделаем удобную, доступную дорогу и всю необходимую инфраструктуру», – сказал Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В 2023 году была отремонтирована прилегающая к усадьбе автодорога, проложена удобная и безопасная тропа к Рождественскому погосту, установлен памятник Татищеву. Рядом появилась всесезонная библиотека. В конце прошлого года была открыта Аллея правителей России – скульптурная композиция Зураба Церетели из 43 бюстов исторических личностей, руководивших страной за более чем тысячелетний период.
«Это правители от князя Рюрика до первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Уверен, что сюда будут приезжать и школьники, и туристы из разных регионов. Усадьба также знаменита тем, что в XVIII веке на её территории были самые большие яблоневые сады в Подмосковье. Сейчас там высажено 12 тыс. саженцев яблонь и груш. Надеемся, что в скором времени удастся превратить это место в город-сад», – сказал помощник президента, председатель РВИО Владимир Мединский.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он также отметил большую помощь Андрея Воробьёва.
«В Московской области реализуется программа благоустройства парков в лесах. Я сам живу рядом с одним из них, и мне всегда хочется туда поехать. Там есть и лыжи, и ролики, и дорожки для бега, и квадроциклы. Подобного рода парк будет и здесь», – добавил Мединский.На территории усадьбы планируют разместить детский образовательный центр, гостиничный и досуговый комплексы, а для обеспечения транспортной доступности капитально отремонтировать региональную дорогу М-10 «Россия» Болдино – Шахматово протяжённостью свыше 7 км. Всё работы должны завершить в следующем году.
«В последние несколько лет мы взяли курс на просвещение, популяризацию отечественной истории. Суверенитет – это основа национальной безопасности, причём не только в военном смысле. Исторический и культурный суверенитет – это тоже основа национальной безопасности любого уважающего себя государства», – отметил председатель Попечительского Совета РВИО, постоянный член Совета безопасности Сергей Иванов.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Преобразится и территория и рядом с усадьбой Чернышёвых в Лыткарине. Ранее там располагалось заброшенное здание детсада. Его уже демонтировали и до конца года проведут благоустройство. На площади свыше 1 га появится сквер с аллеями и прогулочными дорожками, детской и спортивной площадками, зоной с навесом для игры в шахматы, амфитеатром и ротондой. На территории установят памятник учителю и наставнику Петра I Никите Моисеевичу Зотову.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Еще один совместный проект Московской области и РВИО – установка стел в населённых пунктах, которым Указом президента присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». В Подмосковье их три – Коломна, Ступино и Подольск. В местах установки стел созданы уютные пространства для комфорта посетителей.
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Лора Луганская