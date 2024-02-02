Выставку якутского художника Николая Рязанского можно посетить в Подмосковье

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В Волоколамске работает выставка якутского художника Николая Рязанского. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Выставка «Теплое дыхание Якутии» расположена в выставочном зале Волоколамского кремля.
Стоит отметить, что выставка открыта для посещения до 25 февраля 2024 года.
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«Николай Николаевич — самодеятельный художник, член творческого Союза художников России и Республики Саха, Якутия. Заниматься живописью начал в 1990 году. На своих картинах он изображает трудовые будни, бытовые сценки, народные праздники жителей Якутии. Одно из направлений его творчества — детство. В работах художника отразились воспоминания о детстве, мир глазами ребенка. Экспозиция знакомит зрителей с историей и культурой Якутии, позволяет больше узнать о жизни якутского народа», — поделились в пресс-службе.
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