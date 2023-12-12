14-летний индиец снял эротическое видео с женой брата, которое одобрили родители

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14-летний подросток тайно снял обнаженную невестку на видео в Индии, сообщает портал News9Live. Несмотря на возмущение девушки, он получил одобрение своих родителей, которые поддержали его интерес к эротическим видео.
Подросток записал видео, когда жена брата принимала ванну в их доме. После того, как женщина обнаружила оставленный телефон и обнаружила, что он снимал ее во время купания, её муж отругал брата и сказал ему больше никогда не совершать подобных поступков.
При этом, однако, родители мужчины не поддержали невестку, встав на сторону подростка и заявив, что в таком возрасте интерес к эротическому видео является оправданным.
Вскоре после этого и муж женщины также встал на защиту брата и напал на нее. Тогда она решила уехать, опасаясь за свою безопасность, а позднее подала заявление в полицию, обвиняя семью мужа в вуайеризме, домашнем насилии и причинении вреда.
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При этом, однако, родители мужчины не поддержали невестку, встав на сторону подростка и заявив, что в таком возрасте интерес к эротическому видео является оправданным.
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Артем Путинцев