В Туле хотят лишить прав мать, которая снимает откровенные видео при детях

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В Туле хотят лишить родительских прав мать, которая в присутствии собственных детей снимает откровенные видео с алкоголем в руках. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, Женщина воспитывает двоих детей: 13-летнего сына и 12-летнюю дочь. 38-летняя мать часто снимает откровенные видео в соцсети для общения и поиска новых знакомых «Друг вокруг». Все бы ничего, но делает она это на глазах у собственных детей, в то время, как они просят ее отдать телефон и не позорить их на весь город. Однако в ответ мать лишь посылает их матом.
Ранее женщину уже ограничивали в родительских правах. На протяжении года она не прикасалась к алкоголю, тогда детей ей вернули. У нее также есть муж, но и это обстоятельство не мешает ей обнажаться на камеру.
В настоящее время люди, знакомые с ситуацией, забили тревогу. Они обратились в органы опеки и в полицию. Они потребовали провести проверку и лишить горе-мать родительских прав.
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Ранее женщину уже ограничивали в родительских правах. На протяжении года она не прикасалась к алкоголю, тогда детей ей вернули. У нее также есть муж, но и это обстоятельство не мешает ей обнажаться на камеру.
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Элина Позднякова