17 тысяч сотрудников коммунальных служб работают на территориях Подмосковья

Фото: пресс-служба главного управления содержания территорий
Свыше 17 тысяч сотрудников коммунальных служб и 1600 единиц техники убирают последствия снегопадов в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий.
Ночью Подмосковье накрыл очередной снегопад, который сохранялся в течении дня в некоторых регионах.
Стоит отметить, что задания в системе СКПДИ были сформированы заранее и на данный момент инспекторы ГУСТ, следят за проделанной работой муниципалитеты.
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«Сегодня на территории вышли 17 137 сотрудников коммунальных служб, на помощь им выехали 1 632 машины уборочной техники. 831 трактор отчищают от снега дворовые проезды, парковочные места, подъезды к контейнерным площадкам, с очисткой снега помогают 345 погрузчиков, с его вывозом — 84 самосвала.<…> Также не забываем про противогололедную обработку, задействовано 200 осыпающей техники», — отметила руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
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Мира Полтева