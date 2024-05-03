200-летняя волоколамская лиственница борется за звание «Российского дерева года»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Старинная лиственница из Волоколамска стала участницей национального конкурса «Российское дерево года 2024». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Возраст дерева порядка 200 лет. 12-метровая красавица украшает центр парадного двора усадьбы Загряжских-Гончаровых в селе Ярополец, где когда-то бывал Александр Сергеевич Пушкин. Саму лиственницу там посадили чуть позже», – говорится в сообщении.Проголосовать за подмосковное дерево можно на сайте до 1 августа. Это участник №34 «Гончаровская краса». При этом нужно обязательно нужно подтвердить свой голос, введя код, который придёт голосующему на электронную почту.
Конкурс «Российское дерево года» проводится с 2017-го. В нём участвуют необычные деревья, растущие в разных регионах и являющиеся природным, культурным, историческим наследием страны.
В этом году за звание главного дерева страны борются 73 претендента.
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Лора Луганская