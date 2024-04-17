В лесничестве «Русский лес» обнаружили удивительное дерево

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Сосна из Шатовского участкового лесничества попала в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Сосну внесла в список сертификационная комиссия Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы». Получение подтверждающего сертификата подтвердили в лесничестве «Русский лес».
Возраст сосны в сообщении не уточняется.
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«Теперь при проведении голосования по выбору Дерева года наши земляки смогут отдать свой голос за эту сосну, растущую на территории популярного места отдыха горожан – особо охраняемой природной территории «Городской Бор» города Серпухова», – сказал директор филиала «Русский лес» ГКУ Московской области Мособллеса лесничий Алексей Талалаев.
Возраст сосны в сообщении не уточняется.
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Лора Луганская