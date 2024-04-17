В лесничестве «Русский лес» обнаружили удивительное дерево

17 апреля отмечается Международный день кофе. Его пьют по утрам, на работе, заказывают в кафе, берут с собой на прогулку. Некоторые люди не представляют свой день без этого бодрящего напитка. Однако учёные до сих пор спорят о пользе кофе: одни утверждают, что во имя здоровья от него нужно отказаться, другие говорят, что кофе продлевает жизнь и защищает от многих болезней.